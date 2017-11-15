Bisikletiyle Gittiği Her Yerde Hayat Dersi Veriyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 47 yaşındaki İrfan Gündüz, 10 yıldır kullandığı bisikletinin üzerine yapıştırdığı özlü sözler ile herkese mesaj veriyor.



Artvin doğumlu İrfan Nuri Gündüz, 10 yıldır kullandığı bisikletiyle her gittiği yerde ilgi çekiyor. Bisikletini adeta bir okul tahtası gibi kullanan Gündüz, üzerine vecizeler ve nasihatler yazdığı bisikletiyle hayat dersi veriyor. Gündüz, "Bisikletimle 10 yıldır birlikteyiz. En son durağım Mudanya'da, insanlara bisikletimdeki sözler ve öğütlerle mesajlar veriyorum. Bu davranışımdan bugüne kadar şikayetçi olanı görmedim. Bu yazılar bir çok insana hayat dersi oluyor" dedi. - BURSA