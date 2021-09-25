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Bisikletiyle okula giden lise öğrencisine araç çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bisikletiyle okula giden lise öğrencisine araç çarptı Kazayı öğrenen anne hastaneye giderken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek'le karşılaştı Özbek, makam aracından inerek anneyi araçla hastaneye gönderdi Balıkesir'in Edremit ilçesinde bisikleti ile okula giden 9'uncu sınıf öğrencisine...

Bisikletiyle okula giden lise öğrencisine araç çarptı

Kazayı öğrenen anne hastaneye giderken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek'le karşılaştı

Özbek, makam aracından inerek anneyi araçla hastaneye gönderdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bisikleti ile okula giden 9'uncu sınıf öğrencisine araç çarptı. Kazada yaralanan 14 yaşındaki Saim Yılmaz, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İda Kavşağı yakınında meydana geldi. S.Y. idaresindeki bisiklet henüz bilinmeyen nedenle Yasin G. idaresindeki 10 AEH 263 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra hafif yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kazayı duyan anne Meltem Y. hastaneye gitmek üzereyken, karşılaştığı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve endişelenmemesi istedi. İlçe Milli Eğitim Müdür Yakup Özbek'e teşekkür eden anne teşekkür etti. Ardından ise Özbek araçtan inerek anneyi hastaneye makam aracı ile göndererek yardımcı oldu.

Kazayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Bisikletiyle okula giden lise öğrencisine araç çarptı

Bisikletiyle okula giden lise öğrencisine araç çarptı

Bisikletiyle okula giden lise öğrencisine araç çarptı

Bisikletiyle okula giden lise öğrencisine araç çarptı

Bisikletiyle okula giden lise öğrencisine araç çarptı

Bisikletiyle okula giden lise öğrencisine araç çarptı

Bisikletiyle okula giden lise öğrencisine araç çarptı
İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Son Dakika Haberleri
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