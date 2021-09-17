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Bisiklet turu yaptılar, şehri kuşbakışı izlediler

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Bisiklet turu yaptılar, şehri kuşbakışı izlediler

Isparta Belediyesi, bu yıl "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla programlarına devam ediyor.

Isparta Belediyesi, bu yıl "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla programlarına devam ediyor. İlk gün Gökçay Kavşağından Kirazlıdere'ye kadar yapılan doğa yürüyüşünün ardından gece de Isparta Bisiklet Topluluğu ve vatandaşların katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.

16-22 Eylül tarihleri arasında her yıl farklı bir temayla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Isparta Belediyesi farklı etkinliklerle kentte farkındalık oluşturma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda haftanın ilk günü akşamında şehirde bisiklet turu düzenlendi. Isparta Valiliği önünden başlayan bisiklet turu Çayboyu, Gökçay ve Kirazlıdere ile tamamlandı. Kirazlıdere amfi tiyatroya ulaşan bisikletçilere burada gitar ve keman eşliğinde gerçekleştirilen müzik dinletisi sunuldu.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, etkinliklerin şehirde bir farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirildiğini söyledi. Gözgün, düzenlenecek tüm etkinliklere Isparta halkını davet ettiklerini dile getirerek, "Sayın Başkanımız Şükrü Başdeğirmen, bu konuya üç yıldır ciddi anlamda önem verdi. Bisiklet yolları yapıldı. Bisiklet yolları ile sürüş kolaylığını sağlamak, kullanımını artırabilmek adına güzel çalışmalar ortaya kondu. Bundan sonraki sürecimiz bu hareketlilik haftalarıyla birlikte gençlerimizi etkinliklerimizde aramızda görmektir. " dedi.

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