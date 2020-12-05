Son Dakika | Bisikletleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı
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Son Dakika | Bisikletleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı

05.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:19

Son dakika haberler... Bisikletleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde apartman girişlerinden bisiklet çalarak satan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bisikletleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde apartman girişlerinden bisiklet çalarak satan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bisikletleri çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgilere göre apartman girişlerinde ki bisikletleri ve işyerinden hırsızlık yapan S. D. isimli şahıs Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Zonguldak İl Merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra sattığı 4 ayrı bisiklet yapılan araştırmalar sonucu bulundu. Bisikletleri şüpheli şahıstan değerinin altında satın alan A. Ö., T. Ç., Y. Ç. ve E. B. isimli şahıslara " Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçu kapsamında işlem yapılarak bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Yaşanan bir bisiklet hırsızlığı ise güvenlik kameraları tarafından kaybedildi. Görüntülerde S.D.'nin apartman girişinde bulunan bisikleti çalmak için bir süre etrafa baktığı, kimsenin gelmediğini görünce de bisikleti alıp hızla uzaklaştığı görülüyor.

Son Dakika | Bisikletleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı
Son Dakika | Bisikletleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı
Son Dakika | Bisikletleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı
Son Dakika | Bisikletleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı
Son Dakika | Bisikletleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı
Son Dakika | Bisikletleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT KILIÇ

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