Birol Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Birol Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:41
Birol Güven, AA'nın

Yapımcı, senarist ve yönetmen Birol Güven, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yapımcı, senarist ve yönetmen Birol Güven, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Çocuklar Duymasın", "Seksenler", "En Son Babalar Duyar" ve "Zengin Kız Fakir Oğlan" yapımlara imza atan Güven, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını seçen Güven, yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul'da koronavirüs önlemleri", sporda ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Güven, her fotoğrafın tarihe bırakılmış bir belge olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'da koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafın 2020 yılını anlatmaya tek başına yeterli olacağını söyledi.

Spor kategorisinde oyladığı "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" başlıklı fotoğrafı estetik bulduğunu belirten Güven, "Kadraj çok şey anlatıyor. Fotoğrafı diğer sanat dallarından ayıran şey anı yakalamak. Hayatta her şey akıp geçiyor. Hiçbir anı durduramıyoruz. Video olmakta olanı veriyor ama fotoğraf bir anı yakılıyor ve burada çok iyi bir an yakalandığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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