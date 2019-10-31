31.10.2019 11:28

Van'da oturan kanser hastası Nazife Bayır için tedavi ihtiyaçlarını ve zaruri giderlerini karşılamak için Van Valiliği tarafından kampanya izni alınarak sosyal medyada kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanya sonucu gerekli miktar tamamlandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Berk Ergin, "Hatırlarsınız Nazife'de yarısını toplamıştık bir diğer hasta bebeğin durumu çok acildi diye o gün Nazife'yi bekletip bebeğe yoğunlaşmıştık toplamak için, bugün Haluk Bey de paylaşmış biz de onlara destek olalım dostlar." dedi.

Haluk Levent'in de sonradan sosyal medya hesaplarından kampanya bilgilerini paylaşıp destek verdiği kampanyada ikili, takipçilerinin desteğiyle kalan miktarı da tamamladı.

İkili sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruda paranın tamamlandığını duyurdu.

Haluk Levent paylaşımında "Para toplandı arkadaşlar! Sağolun! Çok sağolun!" diyerek mutluluğunu dile getirirken, Mehmet Berk Ergin ise paylaşımında, "Hatırlarsınız Nazife için topladığımız gün bebeğin durumu çok acildi. O yüzden o bebek önceliğimizdi toplandı. Nazife'nin ise yarısı tamamlanmıştı. Onu biraz bekletmek istemiştik. Cuma günü Haluk Bey sağ olsun onlar ve sizlerin desteğiyle hep beraber kalanı da toplandı. Birlikten güç doğdu. İyi ki iyilik var. İyi ki sizler var. " diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Nazife Bayır'ın tedavisinin Ankara'da sürdüğü ve 3. evre meme kanseri olduğu öğrenildi.

Kaynak: Bültenler