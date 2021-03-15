Her satır mide bulandırdı! İmam nikahlı eşi 88 yaşındaki annesine cinsel saldırıda bulundu

Antalya'da 88 yaşındaki Z.K., kızı Y.K.'nın 8 yıldır birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Mülayim K. tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Yaşlı kadın kızına, "Kızım bir adam beni kötüledi. Beraber oldu. Beni arabadan indirdi. Bunu, senin birlikte olduğun imam nikahlı eşin Mülayim K. yaptı" dedi. Bunun üzerine olay adli mercilere taşınırken, savcı Mülayim K.'nın cinsel saldırı suçunu işlediğine kanaat getirdi. Suçlamaları reddeden Mülayim K. 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Eylül 2018 günü saat 12.00 sıralarında, Kepez ilçesinde meydana geldi. Evde temizlik yapan Y.K., çöp dökmek için dışarı çıktığında, evde olduğunu düşündüğü annesi Z.K. ile karşılaştı.

"KIZIM BİR ADAM BENİ KÖTÜLEDİ, BERABER OLDU"

Nereden geldiğini sorduğu annesinin "Kızım bir adam beni kötüledi. Beraber oldu. Beni arabadan indirdi" sözleri üzerine Y.K., bunu kimin yaptığını sordu. Z.K., kimin yaptığını bilmediğini söyledi. Y.K., annesinin cinsel saldırıya uğramış olabileceğini düşünerek, muayene için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

"BEN BÖYLE BİR LEKE İLE YAŞAYAMAM, NE YAPILACAKSA YAPILSIN"

Muayene sonrası Z.K., kızına, "Bunu, senin birlikte olduğun imam nikahlı eşin Mülayim K. yaptı" dedi. Y.K., eve geldiklerinde 8 yıldır birlikte yaşadığı Mülayim K.'ye durumu sordu. Mülayim K.'nin "Ben böyle bir leke ile yaşayamam. Ne yapılacaksa yapılsın. Ben aklanmak istiyorum" demesi üzerine ertesi gün polis merkezine gitmeye karar verildi. Mülayim K. ile birlikte saat 12.00 sıralarında polis merkezine giden Y.K., annesinin başına geleni anlatarak, "Annem bana bunu yapanın dini nikahlı eşim Mülayim K. olduğunu söyledi. Eşim ise bunu reddetti. Annem cinsel saldırıya uğradıysa, bunu yapan kişiden şikayetçiyim" dedi.

"GÖRDÜĞÜ BİR RÜYANIN ETKİSİNDE KALMIŞ OLABİLİR"

Mülayim K. ise savunmasında, olay tarihi ve saatinde komşusunda olduğunu, ardından evine giderek uyuduğunu söyledi. Z.K.'nin başına gelenleri çocuklarının kendisini uykudan uyandırması ile öğrendiğini öne süren Mülayim K., "Z.K. 85-90 yaşlarında. Konuşmaları tutarsız. Gördüğü bir rüyanın etkisinde kalmış olabilir" dedi.

"MÜLAYİM'İN ANNEME TECAVÜZ ETME İHTİMALİ YOK"

Aynı gün saat 13.40 sıralarında yeniden polis merkezine giden Y.K., ifadesini değiştirdi. Bu kez eşini aklayan ifade veren Y.K., "Mülayim olay günü evdeydi. Kısa süreliğine komşumuz Yılmaz'ın evine gitmişti. Annem ise sabah evden çıktı ve geç vakitte geldi. Bu nedenle, Mülayim'in anneme tecavüz etmiş olma ihtimali yok" dedi. Y.K., annesinin rahatsızlığı nedeniyle hayali olarak bir şeyler söylemiş olabileceğini iddia etti.

"ÇOCUKLARIM BENİM ADIM ÇIKINCA BABA İFADE VER DEDİ"

Soruşturma kapsamında Mülayim K. hakkında iddianame hazırlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede savcıya da ifade veren Mülayim K., eşinin annesini hastaneye götürürken ağzından kendi adının çıktığını belirterek, "Çocuklarım anneannelerinin ağzından benim adım çıkınca 'Baba emniyete git ifade ver. Kendini temize çıkar' dedi. Bunun üzerine eşimle polise gittik. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

SAVCI CİNSEL SALDIRI SUÇUNU İŞLEDİĞİNE KANAAT GETİRDİ

Cumhuriyet Savcısı iddianamede, şikayetçi sıfatıyla dosyada yer alan Y.K.'nin eşini suçtan kurtarmak için ek ifade verdiğine vurgu yaparak, ifadelerin birbiriyle çelişkili olduğuna dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı ayrıca olay günü mağdurdan hastanede alınan anal svap örneği ile vajinal svap örneğinde, şüpheliden alınan sıvı kan örnekleri ile elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Savcı, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğine kanaat getirildiğini kaydetti.

18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 5'inci duruşmada sona erdi. Mahkeme savcısı, sanığın, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdur Z.K.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık ise son sözünde, suçsuz olduğunu söyledi, beraatını istedi. Mahkeme heyeti sanık Mülayim K.'nin mağdur Z.K.'ye yönelik 'vücuda organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediğine kanaat getirerek, önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmiş olması nedeniyle verilen cezayı yarı oranında artıran mahkeme heyeti, Mülayim K.'yi 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirime gitmedi. Adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanan Mülayim K., hükmün açıklanması ile birlikte tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı