Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döken sanığa 14 yıl hapis cezası Küçükçekmece'de bir dönem birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı ve çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de tutuklu sanık Ersin Ülker, "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir dönem birlikte yaşadığı kadını Kübra Tayfur'u bıçakladığı ve çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Ersin Ülker son sözü olarak ''çok üzgünüm'' dedi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Ülker ile müşteki Kübra Tayfur, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı. Sanık Ülker'in avukatı, müştekinin şikayetinden vazgeçtiğini hatırlatarak, "Mağdur şikayetinden vazgeçmiştir. Müvekkilimin öldürme suçu açısından da buna yönelik bir kastının olmadığı aşikardır. Kazara oluşan bir olay söz konusudur. Beraat talep ediyoruz. Mahkeme aksi takdirdeyse basit yaralama suçundan ceza verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

SON SÖZÜ SORULAN SANIK ''ÇOK ÜZGÜNÜM''

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ülker'i "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkalı hali ve verilen cezanın haddi gözetilerek indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Son sözü sorulan sanık Ersin Ülker, "Çok üzgünüm." dedi. Karar sonrasında müşteki Kübra Tayfur ağlayarak, sanığa sarılmaya çalıştı. Tayfur'u duruşmada salondan polisler çıkardı. Müşteki Tayfur ağlayarak, "Bu kararı kabul etmiyorum. Bırakın onu." dedi.

''BENİ NASIL POLİSE İHBAR EDERSİN''

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Kübra Tayfur ile sanık Ersin Ülker'in 2015 yılında nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladıkları, bu birlikteliklerinden iki çocuklarının olduğu, olay tarihi olan 15 Eylül 2019'dan 9 ay önce de geçimsizlik nedeniyle mağdurun Halkalı'da bir eve taşındığı anlatılmıştı. İddianamede, olay günü akşam saatlerinde müşteki Tayfur'un evine giderek uyuduğu, sanık Ülker'in salonun açık camından içeri girdiği, sanığın müştekinin yanına gidip boynundan tutarak "Beni polise nasıl ihbar edersin?" diyerek sol bacağından yaraladığı aktarılmıştı.

KIZGIN YAĞ DÖKEREK EVDEN KAÇMIŞTI

Sanık Ülker'in önceden hazırladığı çaydanlığın içerisinde bulunan kızgın yağı Kübra Tayfur'un yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtığı bildirilen iddianamede, müştekinin vücudunun çeşitli yerlerde ikinci derece yanık oluştuğu, kesiler bulunduğu ve yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Ersin Ülker hakkında "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş