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"Birlikte Üretim" projesinin hayata geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, merkeze bağlı Alpagut Köyü'ne ziyaret gerçekleştirerek, üreticilere "Birlikte Üretim" projesinin hayata geçeceğini anlattı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, merkeze bağlı Alpagut Köyü'ne ziyaret gerçekleştirerek, üreticilere "Birlikte Üretim" projesinin hayata geçeceğini anlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hatice Derya Aksu ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin ve şube personelleri köy ziyaretleri programı kapsamında Alpagut Köyü'nde köy muhtarı ve üreticilerle bir araya geldi. Üreticinin her zaman yanında olduklarını ve her türlü çalışmada destekçileri olduğunu ifade eden Müdür Yoldaş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, köyde "Birlikte Üretim" projesinin uygulanabileceğini anlattı.

Ayrıca yapılan ziyarette organik tarım, iyi tarım uygulamaları, hasat öncesi pestisit denetimi, DİTAP kahverengi kokarca karantina zararlısı, buzağı ölümleri ve hayvan refahı konuları işlenerek üreticilerin sorunları ve talepleri dinlendi.

Alpagut Köyü muhtarı ve üreticiler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü Yoldaş'a teşekkürlerini ilettiler. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bilecik, Alpagut, Bitki, Tarım, Yerel, Haber

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