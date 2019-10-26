"Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası
Yardım tırlarından görüntüler Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın konuşması TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması Tırların yapılan duanın ardından hareket etmesi GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na...
Yardım tırlarından görüntüler
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın konuşması
TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması
Tırların yapılan duanın ardından hareket etmesi GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla başlattığı "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası kapsamında, insani yardım tırları Gaziantep'te düzenlenen törenle yola çıktı.
VİDEO: "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası