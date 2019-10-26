"Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası

"Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası

Yardım tırlarından görüntüler Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın konuşması TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması Tırların yapılan duanın ardından hareket etmesi GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na...

26.10.2019 14:34

Yardım tırlarından görüntüler

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın konuşması

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması

Tırların yapılan duanın ardından hareket etmesi GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla başlattığı "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası kapsamında, insani yardım tırları Gaziantep'te düzenlenen törenle yola çıktı.

Kaynak: AA

VİDEO: "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et