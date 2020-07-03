Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği hijyen seti dağıttı - SİVAS
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği hijyen seti dağıttı - SİVAS

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla 300 adet hijyen seti gönderdi.

03.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:36

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla 300 adet hijyen seti gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle içerisinde diş fırçası, diş macunu, el ve banyo sabunu, şampuan, banyo havlusu ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemelerinin olduğu hijyen setleri, Sivas'ta ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları ile mülteci-ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İhtiyaç sahiplerine, Gıda Bankasından aylık-yardım aldıkları günde, birer adet hijyen seti verildi.

Bazı ihtiyaç sahiplerine de yönelik hijyen setleri, gıda yardımları ile birlikte evlerine kadar teslim edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği hijyen seti dağıttı - SİVAS

Kaynak: AA

Manşet

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