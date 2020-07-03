Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği hijyen seti dağıttı - SİVAS
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla 300 adet hijyen seti gönderdi.
03.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:36
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla 300 adet hijyen seti gönderdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle içerisinde diş fırçası, diş macunu, el ve banyo sabunu, şampuan, banyo havlusu ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemelerinin olduğu hijyen setleri, Sivas'ta ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları ile mülteci-ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
İhtiyaç sahiplerine, Gıda Bankasından aylık-yardım aldıkları günde, birer adet hijyen seti verildi.
Bazı ihtiyaç sahiplerine de yönelik hijyen setleri, gıda yardımları ile birlikte evlerine kadar teslim edildi.
Kaynak: AA