Birleşmiş Milletler 2020 Farabi Yılı'nın açılış programı Erzurum'da yapılacak Birleşmiş Milletler 2020 yılını "Farabi Yılı" ilan etmesiyle, Büyük Türk düşünürü ve bilim adamı Farabi'nin adına 2020'de Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde birçok etkinlik yapılacak.

Birleşmiş Milletler 2020 yılını "Farabi Yılı" ilan etmesiyle, Büyük Türk düşünürü ve bilim adamı Farabi'nin adına 2020'de Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde birçok etkinlik yapılacak. Bu kapsamda "Birleşmiş Milletler 2020 Farabi Yılı"nın ilk etkinliği Yakutiye Belediyesi'nin desteğiyle Erzurum'da gerçekleşecek.



Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de 14 Mart 2020 Cumartesi günü program için Erzurum'a gelecek.



Saltukluların Başkenti Erdemli Şehir Erzurum..!



Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın Türklerin Anadolu'da kurduğu ilk Türk beyliklerinden biri olan Saltuklu'yu 2020'de öne çıkarmasından sonra Farabi'nin "Medinetü'l Fadıla" (Erdemli Şehirler) adlı eserine de vurgu yapılarak etkinliğe "Saltukluların Başkenti Erzurum/ Erdemli Şehir" adı verildi.



Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Yakutiye Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, EkoAvrasya Derneği ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen panel 14 Mart Cumartesi 14.30'da Atatürk Üniversitesi'nde Kültür Merkezi'nde, Mavi Salon'da yapılacak.



Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Özben'in yöneteceği panelde Türk kültür ve medeniyeti üzerine araştırmalarıyla tanınan araştırmacı-yazar Lütfi Bergen, Prof. Dr. Hacı Ömer Özden, Doç.Dr. Ahmet Feyzi, ve Dr. Coşkun Erdoğan panelist olarak katılacak.



Başarılı Öğrenciler Ödüllendirilecek.



Panelistler programda Farabi'nin "şehir ve kültür" üzerine düşüncelerinin farklı boyutlarını ele alacaklar. Panel bitiminde öğrencilere panelde geçen konularla ilgili kısa bir bilgi yarışması yapılacak. Yarışmada birinci olan öğrenci Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly tarafından ulaşım, konaklama ve tüm masraflar dahil Kazakistan'da ağırlanarak ödüllendirilecek. Dereceye giren ve paneli izlemeye gelen diğer öğrencilere de sürpriz hediyeler verilecek.



Programla ilgili bir açıklama yapan Büyükelçi Saparbekuly Erzurum'da yapılacak panelin ve diğer etkinlikleri Farabi yılı kapsamında dünyada yapılan ilk etkinlik olması nedeniyle "BM 2020 Farabi Yılı Akademik Açılış Töreni" olarak gördüklerini ve çok önemsediklerini ifade etti. Bilindiği üzere ünlü Türk mütefekkiri ve bilim adamı Farabi'nin doğduğu Farab şehri bugünkü Kazakistan sınırları içerisinde bulunmaktadır. - ERZURUM

Kaynak: İHA