Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir, "Trenlerin vagonları...

- Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir, "Trenlerin vagonları boştu" Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir, kazaya karışan iki yük treninin vagonlarının boş olduğunu söyledi.

- Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir, "Trenlerin vagonları boştu"

ANKARA - Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir, kazaya karışan iki yük treninin vagonlarının boş olduğunu söyledi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir, Ankara Kalecik'te iki boş yük treninin kafa kafaya çarpışması sonrasında kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sabah 06.30 saatlerinde Çankırı istikametinden hareket eden yük treni ile Kayseri istikametinden hareket eden yük treninin Kalecik İstasyonu yakınlarında çarpıştığını söyleyen Özdemir, vagonların boş olduğunu bildirdi.

Olay yerine geldiklerinde iki meslektaşlarını kaybettiklerini öğrendiklerini aktaran Özdemir, makinistler Hanifi Adem Yüksel ve Ömer Baltat'ın hayatını kaybettiğini, 2 makinistin de yaralandığını vurguladı.

Özdemir, trenlerde makinistlerden başka kimsenin olmadığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN KUVAT