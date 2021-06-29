Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
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Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti

Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'a gelen Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa Komşuluğu ve Amerika Kıtasından Sorumlu Bakan Wendy Morton, Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

HATAY'a gelen Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa Komşuluğu ve Amerika Kıtasından Sorumlu Bakan Wendy Morton, Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa Komşuluğu ve Amerika Kıtasından Sorumlu Bakan Wendy Morton ve beraberindeki heyet, Hatay'a gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) yardım deposunda inceleme yapan Morton, daha sonra Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi'ni ziyaret etti. Buradan Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçen Morton, yetkililerden bilgi aldı. Morton, kentteki ziyaretlerinin ardından İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Marianne Young ve beraberindeki heyet ile Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.


Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti
Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
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