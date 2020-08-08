Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
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Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de saf dışı bırakmak için deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalayan Yunanistan ile Mısır'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden de destek geldi. BAE Devlet Bakanı Enver Muhammed Gardaş, söz konusu anlaşmayı "Uluslararası hukukun zaferi" olarak nitelendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
08.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:15

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının ardından Doğu Akdeniz'de Mısır ve Yunanistan'dan karşı hamle geldi. İki ülke, bölgede Türkiye'yi saf dışı bırakmak için deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladı. Mısır ve Yunanistan'ın skandal hamlesine ilk destek de Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. BAE Devlet Bakanı Enver Muhammed Gardaş, yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmayı "Uluslararası hukukun zaferi" olarak nitelendirdi.

YUNANİSTAN SÖZÜNÜ TUTMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in araya girmesiyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kısa bir süre sondaj çalışmalarına ara verdiğini ancak Yunanistan'ın sözünü yerine getirmemesi üzerine sondaj çalışmalarının yeniden başladığını açıkladı.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞTİLER

Türkiye'ye verilen sözleri yerine getirmeyen Yunanistan, Mısır ile anlaşma yaparak, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı boşa çıkarmaya kalktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ANLAŞMANIN KIYMETİ HARBİYESİ YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, iki ülke arasındaki anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan-Mısır arasındaki anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ANLAŞMAYA DESTEK VERDİ

Bu süreçte Yunanistan ile Mısır'a destek veren ilk ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, "Mısır ile Yunanistan arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşması, uluslararası hukukun orman hukukuna karşı bir zaferidir. Uluslararası hukuk sistemi, devletler arasındaki ilişkileri yöneten ve güvenlik ve barışı sağlayan sağlam bir temeldir. Uygar ülkeler, uluslararası ilişkileri düzenleyen temeller nedeniyle siyasi ihlalleri meşrulaştıramazlar." ifadelerini kullandı

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