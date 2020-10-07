Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu nerelidir? Birkan Sokullu kaç yaşındadır? Boyu? kilosu nedir? Masumlar Apartmanı Birkan Sokullu kimdir?
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Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu nerelidir? Birkan Sokullu kaç yaşındadır? Boyu? kilosu nedir? Masumlar Apartmanı Birkan Sokullu kimdir?

07.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:57
Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu nerelidir? Birkan Sokullu kaç yaşındadır? Boyu? kilosu nedir? Masumlar Apartmanı Birkan Sokullu kimdir?

Masumlar Apartmanı Han karakteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu nerelidir? Birkan Sokullu kaç yaşındadır? Boyu? kilosu nedir? Masumlar Apartmanı Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu burcu nedir?

Oyunculuk, modellik, mankenlik yapan Best Model Of Turkey'de üçüncü olan Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşındadır? Birkan Sokullu kilosu, boyu nedir? Küçük Sırlar dizisindeki Demir rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Birkan Sokullu hakkındaki bilgiler...

MASUMLAR APARTMANI BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985'te İstanbul'da doğmuştur.

BİRKAN SOKULLU BOYU, KİLOSU, KAÇ YAŞINDADIR?

6 Ekim 1985'te doğan Birkan Sokullu, 35 yaşındadır. 1.87 boyunda olup, 80 kilodur. Burcu ise terazidir.

BİRKAN SOKULLU HAYATI?

2003 yılında, 'Best Model Of Turkey' yarışmasında üçüncü olmuştur. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirmiştir. Maltepe Üniversitesinde okurken manken ve modellik yapmıştır. 10 yıl profesyonel basketbol oynamıştır. Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersler almıştır. "Küçük Kadınlar" dizisinde Ayaz karakteri ile dikkat çekmiştir. 2010 yılında Tims production ile anlaşmıştır. "Küçük Sırlar" dizisinde "Demir" rolü büyük beğeni kazanıp ve bu dizi kariyeri için dönüm noktası olmuştur.

13 Temmuz 2012 yılında oyuncu Aslı Enver'le evlenen Birkan Sokullu, 26 Ağustos 2015'te boşanmışlardır.

BİRKAN SOKULLU ROL ALDIĞI DİZİLER NELERDİR?

Masumlar Apartmanı,

Hayat Şarkısı,

Küçük Kadınlar,

Melekler Korusun,

Küçük Sırlar,

Uçurum,

Fatih

Kurt Seyit ve Şura,

Elif,

Yüz Yüze,

Yaşamayanlar,

Bir Aile HikayesiGüzelliğin Portresi,

Rise of Empires: Ottoman,

Ya İstiklal Ya Ölüm.

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