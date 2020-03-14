Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - Haberler
Yıldızeli, Yavu köyü, Çınar, Sivas

Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu Köyü'nde yaşayan Samet Çınar, doktorun verdiği tedaviyi abartınca saman balyaları ile yaptığı bilek güçlendirme çalışmaları ona bir çok madalya kazandırdı, şimdi Türkiye...

14.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:24
Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu Köyü'nde yaşayan Samet Çınar, doktorun verdiği tedaviyi abartınca saman balyaları ile yaptığı bilek güçlendirme çalışmaları ona bir çok madalya kazandırdı, şimdi Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyünde yaşayan Samet Çınar, doktorun verdiği tedaviyi abartınca saman balyaları ile yaptığı bilek güçlendirme çalışmaları ona bir çok madalya kazandırdı, şimdi Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyünde yaşayan 14 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Samet Çınar, başarı hikayesi ve azmiyle dikkat çekti. Küçük yaşta geçirdiği kaza sonrası sağ kolunda hasar oluşan sporcu, doktorunun önerisiyle bileğini güçlendirmek için ailesine ait çiftlikte çalışmaya başladı. Doktorun verdiği tedaviyi biraz abartan genç, kısa sürede çevresinde bileği bükülemeyen birisi haline geldi. Beden eğitimi öğretmeni tarafından fark edilen Çınar, Sivas'ta düzenlenen bilek güreşi şampiyonasına sokuldu. Burada birincilik elde ederek ilk madalyasını kazandı. Nevşehir'de düzenlenen bölge şampiyonasında da birincilik elde eden Çınar, Sivas'ı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti. Türkiye Şampiyonasında Sivas'ı temsil edecek Çınar, ailesine ait çiftlikte saman balyası taşıyarak ve çiftlikte antrenman yaparak şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor.

Öğretmeni ona güveniyor

Yavu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Cemal Uysal, öğrencisine güvendiğini belirterek, "Bilek güreşi müsabakaları için burada öğrenci seçimi yaparken Samet'i fark ettik. Öncelikler arkadaşları ile bilek güreşi müsabakaları yaptırdık. Çok güçlü olduğunu fark ettik. Daha sonra il şampiyonasına götürdük. Sivas'ta düzenlenen turnuva da Samet, bütün rakiplerine maç kaybetmeden kazanarak birinci oldu. Daha sonra Sivas ilini temsil etmek için Nevşehir'de yapılan grup maçlarına katıldık. 11 ilin katılımıyla gerçekleşen grup maçlarında da bütün rakiplerini yenerek orada da birinci oldu. Şimdide Balıkesir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına götüreceğiz. İnanıyorum ki orada da güzel bir derece alacağız "dedi.

Saman balyaları ile şampiyonluğa hazırlanıyor

Şampiyonaya köyünde ve ailesine ait çiftlikte yaptığı antrenmanlarla hazırlandığını belirten Samet Çınar, "Ben küçükken kolumdan bir kaza geçirdim. Doktor bana kolumdaki hücrelerin zarar gördüğünü ve bu hücreleri çalıştırmam gerektiğini söyledi. Bizimde çiftliğimiz vardı. Çiftliğimizde saman balyası attım, tuğla çektim. Daha sonra doğada koştum. Okulda bilek güreşi yaptığımda herkesi yeniyordum. Azimli bir şekilde. Sonra hocam beni keşfetti. Turnuvalara katıldım. Orada dereceye girdim. Daha sonra il birincisi oldum. Türkiye şampiyonası için çalışıyorum. Orada birinci olmayı hedefliyorum. Ülkeme en iyi dereceleri getirmek için azimli bir şekilde çalışıyorum" dedi.

Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı? Haber
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı?
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sadi Konuk Hande Soral Muhterem Nur
Spor Okan Buruk Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla İtalya Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 14:57:13. #1.15#