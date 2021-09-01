Birinci sınıfların okula uyum süreci yüz yüze eğitimle başladı
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Birinci sınıfların okula uyum süreci yüz yüze eğitimle başladı

Birinci sınıfların okula uyum süreci yüz yüze eğitimle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İlkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrenciler uyum programı kapsamında bugün ilk yüz yüze eğitime başladı.

İlkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrenciler uyum programı kapsamında bugün ilk yüz yüze eğitime başladı.

Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimin başlama tarihi 6 Eylül olarak belirlendi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasından önce uyum programı kapsamında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri okulların yolunu tutmaya başladı.

Çocukların oryantasyon (uyum) sürecinde okula alışmaları ve belirli kuralları öğrenmeleri hedeflenirken keyifli zaman geçirmeleri ve pandemi kurallarına da uyum sağlamaları hedefleniyor. Uyum süreci kapsamında okula gelerek yüz yüze eğitim ile tanışan öğrencilerin ve velilerinin heyecanı kameralara yansıdı.

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ, GELECEĞİMİZ ONLAR BİZİM"

Hem birinci sınıfa başlayan çocuğu olan hem de öğretmen olan Seçil Eren, "Ben öğretmenim ama her veli gibi bu heyecanı bende yaşıyorum birinci sınıf bir öğrenci velisi olarak. Heyecanlıyız, duyguluyuz ilk gün. Pandemi sürecini de evlerde geçirdik. Çocuklar kadar bizde bu süreçte yüz yüze eğitim vermenin ve çocuklarımızın eğitim görmesinin heyecanını ekstra yaşıyoruz. Endişelerimiz de var tabi ki. Aşı önemli bunu söylemek istiyorum öğretmen ve veli olarak. Çünkü çocuklarımız bizim için değerli, geleceğimiz onlar bizim. Hem verimli hem sağlıklı bir yıl geçeceğine inanıyorum. Tabi ki sorumluluklarımızı yerine getirerek bunu başaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"MASKE TABİ Kİ ÖNLEM AMA AŞI EN ÖNEMLİ ÖNLEM"

Salgına karşı alınan önlemleri hem bir öğretmen hem de bir veli olarak değerlendiren Seçil Eren, "Okula giremiyoruz. Hem bunun burukluğunu yaşıyoruz hem de bu alınan önlemler için mutluyuz. Okulda bizde toplantılar yaptık. Çocuklarımızın 15 dakikalık teneffüs araları var sınıfların havalandırılması açısından. Maske tabi ki önlem ama aşı en önemli önlem. Olabildiğince herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Okullarda bu anlamda geçmişe göre temizlikler iki, üç katı arttı. İnsanlar artık daha bilinçli. Neredeyse 2 yıla yaklaştık bu süreçte. O yüzden ben artık okulların tekrar kapanmamasını temenni ediyorum" dedi.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/İHA)

Birinci sınıfların okula uyum süreci yüz yüze eğitimle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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