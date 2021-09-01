Birinci sınıflar ne zaman açılıyor? Anaokulları ne zaman açılıyor? İşte 1. sınıflar ve anaokulların açılacağı tarih!

İlkokul, ortaokul ve liselerde dersler başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi akademik takvimini paylaşmıştı. Yurt genelindeki binlerce veli "Anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. 2021-2022 okula uyum haftası tarihleri yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala araştırılıyor. Anaokulları ne zaman açılıyor? Birinci sınıflar ne zaman açılıyor? İşte 1. sınıflar ve anaokulların açılacağı tarih!

Birinci sınıflar ne zaman açılıyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında yapılan düzenlemelerin ardından okulların açılış tarihi de belli oldu. Adapte olabilmeleri için birinci sınıfların daha erken okula başlayacağını açıklanmıştı. Peki, birinci sınıflar ne zaman açılıyor? İlkokullar ne zaman açılacak? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BİRİNCİ SINIFLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

MEB UYUM ÇERÇEVESİNİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 31 Ağustos Salı günü başlayacağı ve eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin 1-3 Eylül'de yapılacağı hatırlatıldı.

Yazıda, öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Buna göre, genelge doğrultusunda eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak.

Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.