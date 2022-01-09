Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yılında Metristepe'ye yürüdüler

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında "14. Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun da aralarında olduğu yaklaşık bin kişi, Nanedere mevkisinde bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi ve AKUT Arama Kurtarma Derneğince organize edilen yürüyüş öncesi bilgilendirme yapıldı.

Isınma hareketlerinin ardından yola çıkan grup, 8 kilometrelik zorlu mesafeyi 2,5 saatte katederek Metristepe'ye ulaştı. Burada belediye tarafından sıcak çorba, kuruyemiş ve su ikram edildi.

Bakkalcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz." sözünü anımsattı.

Bu zaferin Türk tarihi bakımından önemine dikkati çeken Bakkalcıoğlu, "Yürüyüşte biz, gençlerimiz dahi zorlanarak geldik. O gün askerimiz burada çıplak ayakla, kimi yerde çorapsız, çarıksız düşmana karşı mücadele etmiştir." dedi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Uğur Biltekin ise Metristepe'de kazanılan zaferin önemine değinerek, hep birlikte şehitleri andıklarını dile getirdi.

Yürüyüşe katılan emekli albay Muammer Ergaş da yürüyüşün manevi yönünün kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Emekli subaylar olarak Eskişehir'den geldiklerini aktaran Ergaş, "Böyle bir tarihi mekanda böyle güzel bir organizasyonda olmaktan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, dua edilmesi ve Metristepe Zafer Anıtı önünde fotoğraf çektirilmesiyle tamamlandı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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