Biriktirdiği antikalarla evinin çatı katını adeta müzeye çevirdi

Biriktirdiği antikalarla evinin çatı katını adeta müzeye çevirdi

Antika eşyaları biriktirerek çatı katında sergiliyor

Eski eşyaları yeni nesille buluşturmak istiyor

Adnan Çakır: "Bütün meslek gruplarıyla alakalı eski eşyalar var"

ESKİŞEHİR - Antika meraklısı Adnan Çakır, çocukluğundan beri biriktirdiği eşyalar ile evinin çatı katını adeta müzeye çevirdi. Görenlerin tarihte yolculuğa çıktığı çatı katında; yaklaşık 5 bin adet eski para, 130 yıllık terazi ve yarım asırlık küştüre gibi birçok eşya bulunuyor.

Küçük yaşlarda antikaya merak salan 64 yaşındaki Adnan Çakır, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde yaşıyor. Geçmişin anahtarı olarak gördüğü eşyaları yeni nesille buluşturmak isteyen Çakır, yıllardır topladığı antika eşyaları evinin çatı katında biriktiriyor. Çatı katını adeta müzeye çeviren Çakır, eline geçen her şeyi saklıyor.

"Çocukluğumdan beri bir şeyler topluyorum"

Konuyla ilgili konuşan Adnan Çakır, binden fazla eski eşyası olduğunu söyledi. Çakır, "Geçmişten gelenleri geleceğe yansıtmak gerekiyor. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz düşüncesiyle bu malzemeleri topluyorum. Çocukluğumdan beri bir şeyler topluyorum. Kibrit ve peçete gibi koleksiyonları belki de hepimiz yapmışızdır. Elime geçen hiçbir şeyi atmam. Kırka'nın geçmişi ile ilgili ne varsa onların hepsini toplayıp gelecek kuşaklara yansıtmak istiyorum. Şu anda bulunan mevcut eşya sayısı binden fazladır. Alan küçük olduğu için boğuyor ve gözükmüyor. Bütün meslek gruplarıyla alakalı eşyalar var. Mesela berber, bakkal ve marangoz gibi mesleklerin eskiden kullandıkları farklı eşyalara sahibiz. Marangozların kullandığı testere, rende veya eskilerin bildiği küştüre var" diye konuştu.

"Elimde Türkiye'de kullanılmış bütün paralar var"

Koleksiyonunda bugüne kadar Türkiye'de kullanılan bütün para birimlerinin olduğunu aktaran Çakır, "İsteyenler oluyor ama satmak gibi bir düşüncem yok. Kendim alıyorum ama hiçbir şeyi satmam. Eski paralarım var. Kağıt ve metal olmak üzere 5 bine yakın eski para mevcut. Bugüne kadar Türkiye'de kullanılmış bütün paralardan var. Maalesef çoğu insan bu eşyaları bilmiyor. Gençlerimizin gördüğü zaman ne olduğunu sorduğu eşyalar var. Ama bunu bilmemiz lazım. Geçmişimizi unutmamamız lazım. Benim için en önemli olan bir buradaki gaz ocağı. Ben bunu rahmetli kardeşimle beraber kullandığım ortaokul zamanlarında kullanıyordum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET CAN ÇİKOT