Birey ve aileler için afet bilinci eğitimi verildi

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Bültenler) - Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini ve bu çerçevede vatandaşlara eğitim verildiğini belirterek, "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına, ilçemizde hizmet veren kurumlarca görevlendirilen 23 eğitmenimiz katılmış ve eğitmenlerimiz tarafından Çorlu halkının "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi"ne ulaşabilmesi için yüz yüze ve çevrim içi eğitimler verildi.

"251 Bin 852 Vatandaşımız Eğitim Aldı"

Çorlu Belediyesi olarak halkımızın bu eğitimi almasına katkıda bulunmak amacıyla dört belediye personelimizi de gerekli eğitimleri alması ve halkımıza belirtilen eğitimi verebilmesi için görevlendirdik.

2021 yılı içerisinde düzenlenen eğitimlerde "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi" programına katılım sağlayan 251 bin 852 vatandaşımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında doğru davranış şekillerinin vurgulandığı, bireysel olarak afetlere hazırlık çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğinin belirtildiği eğitimlerin, afetlere dirençli toplum oluşmasında son derece faydalı olduğunun bilincindeyiz ve afetlere hazırlık amacıyla yapılan ve yapılacak olan her türlü çalışmanın da destekçisiyiz.

"Eğitmenlerimize Teşekkür Ederiz"

Vatandaşlarımızın 2021 yılı içerisinde belirtilen eğitimleri alabilmesi ve afetlere hazırlıkta toplumsal ilgiyi artırabilmek amacıyla çaba gösteren tüm eğitmenlerimize de ayrıca teşekkür ederim." dedi.

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