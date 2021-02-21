Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin

TÜRKİYE'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan, Ankara ve Konya'yı çevrelerindeki illerle bağlayan Kulu Makası mevkisinde, kısıtlamada araç yoğunluğu yerine sessizlik hakim oldu.

TÜRKİYE'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan, Ankara ve Konya'yı çevrelerindeki illerle bağlayan Kulu Makası mevkisinde, kısıtlamada araç yoğunluğu yerine sessizlik hakim oldu.

İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli bağlantı yolu olan özellikle Ankara'yı, Konya, Aksaray, Niğde, Adana ve bölgesindeki illerle, Konya ile Kırıkkale'yi de çevresindeki illere bağlayan yolun kesiştiği Kulu Makası mevkisinden günde binlerce araç geçiyor. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolda sessizlik hakim oldu. Dün ve bugün yoldan çoğunlukla TIR ve kamyonlar geçti. Yoldan az sayıda diğer araçlar geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ