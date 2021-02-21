Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin

21.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:52
Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin

TÜRKİYE'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan, Ankara ve Konya'yı çevrelerindeki illerle bağlayan Kulu Makası mevkisinde, kısıtlamada araç yoğunluğu yerine sessizlik hakim oldu.

TÜRKİYE'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan, Ankara ve Konya'yı çevrelerindeki illerle bağlayan Kulu Makası mevkisinde, kısıtlamada araç yoğunluğu yerine sessizlik hakim oldu.

İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli bağlantı yolu olan özellikle Ankara'yı, Konya, Aksaray, Niğde, Adana ve bölgesindeki illerle, Konya ile Kırıkkale'yi de çevresindeki illere bağlayan yolun kesiştiği Kulu Makası mevkisinden günde binlerce araç geçiyor. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolda sessizlik hakim oldu. Dün ve bugün yoldan çoğunlukla TIR ve kamyonlar geçti. Yoldan az sayıda diğer araçlar geçti.  

Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin
Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin
Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin
Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin
Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin
Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin
Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Kadir Topbaş Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Mesut Özil Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Birçok ilin bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 14:52:47. #1.14#
title