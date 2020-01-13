Birce Akalay kimdir? Birce akalay kaç yaşında, nereli?

13.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:14

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Birce Akalay, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor. İki defa rol arkadaşı olan oyuncularla nikah masasına oturdu, ancak evlilikte başarılı olamadı. Yer Gök Aşk'taki performansı ile büyük beğeni topladı. Birce Akalay kimdir? Kaç yaşındadır? Boyu kaçtır? Kilosu kaçtır? İşte, Birce Akalay hakkında merak edilenler...

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Yer Gök Aşk, Hayat Bazen Tatlıdır ve Siyah Beyaz Aşk gibi pek çok başarılı yapımın kadrosunda yer alan Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç burcu olan güzel oyuncu 1.73 boyunda ve 53 kilodur.

TİYATRO BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDU

Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimini tamamladı. Birce Akalay aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümündeki eğitimini tamamlamadı fakat Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

2004 TÜRKİYE 3.GÜZELİ SEÇİLDİ

34 yaşındaki güzel oyuncu, 2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale kadar kalmayı başardı.

SUNUCULUK DA YAPTI

Akalay, 2004-2007 yılları arasında Piyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programları da hazırlayıp sundu. 2007 yapımı olan Kader ve yine 2007 yapımı Senin Uğruna dizisinde başrolleri canlandırdı.

"HAVVA" KARAKTERİ İLE GÖZ DOLDURDU

Birce Akalay, 2010 yılında eski eşi Murat Ünalmış ile birlikte Ürgüp'te bir aşkı anlatan Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakterine hayat verdi ve bu rolle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncu, Arka arkaya Evli ve Öfkeli, Hayat Bazen Tatlıdır ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinde başrolü üstlendi.

BİRCE AKALAY'IN EVLİLİKLERİ

Birce Akalay- Sarp Leventoğlu

Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi ancak ikilinin beraberliği kısa sürdü. Ünlü çift, 16.01.2017 tarihinde boşandı.

Birce Akalay-Murat Ünalmış

Daha önce de Murat Ünalmış ile 2011 yılında evlenip 2012 yılında boşanmıştı. Son olarak Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor.