: Bircan Bali'den Survivor bombası: Oyuncu Tuğba Melis Türk de kadroda olacak

04.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:15

16 Şubat akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'un yarışmacıları belli olmaya başladı. Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Bircan Bali, oyuncu Tuğba Melis Türk'ün yarışmaya dahil olduğunu açıkladı.

YARIŞMACILAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllülüler yarışmasında kadrolar şekillenmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun ve daha önce Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım, Survivor kadrosuna dahil olmuştu. Merakla beklenen yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu. Uğur Pektaş'ın gideceğinin kesinleşmesinin ardından MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven'in Dominik'e gideceği kesinleşti.

YENİ YARIŞMACIYI BİRCAN BALİ DUYURDU

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde oyuncu Tuğba Melis Türk ile bir araya geldiklerini ve onun da yarışmaya dahil olduğunu söyledi. "Bunu ilk biz duyuralım" diyen Bali, oyuncunun yarışma için "Hiç iddialı değilim ama gideceğim" dediğini anlattı.

Tuğba Melis Türk

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 1990 yılında Bulgaristan'da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan ve birinci olan Tuğba Melis Türk, ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.

Kaçak, Şimdi Onlar Düşünsün, Merhamet, Hatasız Kul Olmaz, Sana Bir Sır Vereceğim, Leyla ile Mecnun, Krem, Adını Feriha Koydum, Uygun Adım Aşk, Sevgili Düşmanım, Annem, Senin Uğruna, Arka Sokaklar ve Bez Bebek dizilerinde rol alan Tuğba Melis Türk; Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde de rol aldı. Tuğba Melis Türk; Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino: Bomba filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

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