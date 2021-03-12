Birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan nineler Kovid-19 aşısının ikinci dozunu oldu
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Birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan nineler Kovid-19 aşısının ikinci dozunu oldu

12.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:05
Birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan nineler Kovid-19 aşısının ikinci dozunu oldu

Ordu'da birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan üçüz ninelerden hayatta olan 89 yaşındaki Hacer ve Emriye Sarı'ya CoronaVac aşısının ikinci dozu uygulandı.

Ordu'da birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan üçüz ninelerden hayatta olan 89 yaşındaki Hacer ve Emriye Sarı'ya CoronaVac aşısının ikinci dozu uygulandı.

Emriye ve Hayriye Sarı'ya, bir süre önce CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmıştı.

Perşembe ilçesi Yazlık Mahallesi'nde oturan Hacer ve Emriye Sarı, yakınlarının yardımıyla Yalıköy Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.

Doktor kontrollerinin ardından aşının ikinci dozu uygulanan kardeşler, tedbir amacıyla bir süre burada bekletildi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Hacer ve Emriye Sarı, sağlıklarının gayet iyi olduğunu belirterek kendilerine her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a selam gönderdi.

Yalıköy Aile Sağlığı Merkezi hekimi Dr. Gürkan Aydın, ninelerin gayet sağlıklı olduklarını ifade ederek 15 gün sonra koronavirüse karşı tam bağışıklık kazanacaklarını söyledi.

Birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan üçüz ninelerden Hayriye Sarı, Kasım 2016'da vefat etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

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