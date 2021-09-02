Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak ve Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor? , Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?İşte, detaylar…

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NE?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmemekle beraber. Eylül ayında seyirciyle buluşması bekleniyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.