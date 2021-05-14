"Bir Zamanlar Kıbrıs"ın oyuncuları, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti
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"Bir Zamanlar Kıbrıs"ın oyuncuları, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti

'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın oyuncuları, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin oyuncuları Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesinin Önderi Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyarette bulundu.

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin oyuncuları Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesinin Önderi Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyarette bulundu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk halkının varoluş hikayesini, tarihi gerçekler çerçevesinde konu alan diziyle ekrana gelen oyuncular, hayatlarını Kıbrıs Türklerinin mücadelesine adayan iki önemli ismin mezarlarına çiçekler bıraktı.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun rol aldığı dizinin oyuncuları, KKTC'nin kurucuları Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün mücadele dönemlerini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs'ta rol aldıkları için onur duyduklarını dile getirdiler.

"Bir Zamanlar Kıbrıs" yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe akşamı TRT 1'de ekranlara gelecek.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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