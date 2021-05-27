Bir Zamanlar Kıbrıs final mi yapıyor? Pelin Karahan açıkladı
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Bir Zamanlar Kıbrıs final mi yapıyor? Pelin Karahan açıkladı

Bir Zamanlar Kıbrıs final mi yapıyor? Pelin Karahan açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Bir zamanlar Kıbrıs" dizisiyle ekranlara dönüş yapan güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Karahan, "Dizi kısa süre içerisinde sezon finali yapacak" dedi

Dizinin çok beğenildiğini söyleyen başarılı oyuncu, "Setleri çok özlemişim, geri döndüğüm projenin de bu kadar sevilmesi ve desteklenmesi beni çok mutlu ediyor." dedi.

"BODRUM'A GİDECEĞİZ"

Kısa süre sonra dizinin sezon finali yapacağını da sözlerine ekleyen Pelin Karahan, "Sezon finalinden sonra Bodrum'a gideceğiz. İnşallah güzel bir yaz tatili geçiririz." ifadelerini kullandı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS'IN KONUSU NE?

Bir Zamanlar Kıbrıs, tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini 1963 yılı itibarı ile ekrana taşıyor.

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi….

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşturuyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs final mi yapıyor? Pelin Karahan açıkladı
Bir Zamanlar Kıbrıs final mi yapıyor? Pelin Karahan açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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