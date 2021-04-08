Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'in beğenilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Kıbrıs bugün 2. bölümü ile ekranlara geldi. 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak, çıktı mı? Detaylar haberimizde.

Ekranların yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs bugün 2. bölümü ile izleyicilerin karışısına çıktı. Oldukça beğenilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

BİR ZAMANLAR KIBRIS 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Kıbrıs bugün 2. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 3. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda zulüm altında eksilerek yoluna devam etmektedir. Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır.

Sampson'un özellikle İnci'yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken Makaryos son yumruğu vurma peşindedir. Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir.

Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa'yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar. Bereli kahraman Kıbrıslı Mücahitle kol kola girdiğinde Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını başlatır.

BİR ZAMANLAR KIBRIS CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

21 Aralık 1963 sabahı... Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı… Yüzyıllardır Akdeniz'in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu. O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs'ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve "Anavatan"da, Ankara'da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla "eskisi gibi olmayacak" şekilde değişti.

Tarihimizin önemli bir kesiti olan, Kıbrıs Türk halkının büyük dramının ve Türkiye ile dayanışma halinde zafere ve barışa götüren o eşsiz ve görkemli direncinin anlatıldığı, "Bir Zamanlar Kıbrıs" izleyicide büyük bir heyecan uyandıracak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural : Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu : Ankaralı

Pelin Karahan : İnci Dereli

Gülper Özdemir : Doktor Ayşe

Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson

Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin : Derviş

Miray Akay : Pembe Dereli

Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli

Ömer Turan : Bekir

Nebil Sayın : Yeoryos Grivas

Emre Törün : III. Makarios

Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük

Yunus Destebaşı : Ahmet Çavuş

Bade Arazlı : Mine Dereli

Sümeyra Koç : Sandy

Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli

Umut Avcı : Şöför Hamit

Sanlı Baykent : Şef