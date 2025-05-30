TRT 1'in yeni sezonda güçlü çıkış yapan dizisi Bir Zamanlar İstanbul için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bir Zamanlar İstanbul final mi yapıyor, bitiyor mu?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU

Bir Zamanlar İstanbul, 90'lı yılların İstanbul'unu ekrana taşıyor. Gerçekçi atmosferi, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi zamanda bir yolculuğa çıkaracak olan yapım, Ali ve Seher'in adalet arayışını konu alıyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi, adalet uğruna verilen bir mücadelenin hikayesini anlatıyor. Dizide karakterlerin duygusal gelgitleri dikkat çekerken, onların aynı zamanda adalet için verdikleri mücadele de izleyiciye güçlü bir hikaye sunuyor. Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Ali karakteri, öğretmen olma hayalleri kurarken ailesine yapılan saldırı sonrası bambaşka bir yola giriyor. İstanbul'un karanlık güçlerine karşı verilen mücadelede Ali, adaletin sesi olmaya hazırlanıyor.

Etkileyici hikayesiyle sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer almayı hedefleyen Bir Zamanlar İstanbul, yayınlanan fragmanlarla heyecanı arttırmaya devam ederken, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici setiyle dikkat çekiyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Dizi, reytinglerde istikrarlı bir başarı grafiği çizmesine rağmen, yapım ekibi ve TRT 1 yönetimi sezon finali kararı aldı. Medya kulislerinde konuşulan bilgilere göre, Bir Zamanlar İstanbul iki bölüm sezon arasına girecek. Bu karar, dizinin hayranları arasında sürpriz olarak karşılandı.

Yayın döneminin son günlerinde kanalların yayında olan diziler için kararları açıklanmaya devam ediyor. 14. bölümü ekrana gelecek Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final kararı verildi. Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'u buluşturan dizi 16. Bölümde ekrana veda ediyor.