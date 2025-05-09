Bir Zamanlar İstanbul CANLI izle! Bir Zamanlar İstanbul 13. Bölüm TRT 1 HD izleme linki var mı?

1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizi izleyicilerin merak konusu oldu. Bir Zamanlar İstanbul CANLI izle! Bir Zamanlar İstanbul 13. Bölüm TRT 1 HD izleme linki!

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NE?

1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizinin konusu şöyle:

"Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, işini sağlama almak amacıyla Emniyet Müdürü Çetin'le iş birliği yaparken, Kenan'ın adamı Celal bu işte depo olarak kullanılmak üzere İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir. Bu saldırıdan hayatı etkilenen Ali işin peşine düşer ve bir tanığa ulaşır ancak onunla konuşamadan tanık Celal'in adamları tarafından öldürülür. Bu olayı gören Ali katillerden birini tam konuşturacakken Celal'in diğer adamları tarafından öldüresiye dövülür ve sokak ortasında bırakılır. Artık bir Köroğlu doğacaktır."

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan, A. Kadir İlter'in üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'a, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez eşlik ediyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin seti, 1990'ların İstanbul'unu yansıtmak için özel olarak tasarlandı. Bozdağ Film Platolarında, dönemin sokakları, binaları ve hayat tarzı detaylı bir şekilde yeniden inşa edildi. İstanbul'un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerde de çekim yapılıyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Dizi, birebir bir gerçek hikayeyi anlatmasa da 90'lı yılların toplumsal gerçekliklerinden izler taşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bekir'in kaybı, Ali'yi büyük bir vicdan muhasebesine sürüklerken, Külhan'a karşı yanan intikam ateşini giderek büyütür. Ali'nin intikam planını körüklemek isteyen Çetin'in sinsice kurduğu oyunlar sessizce işler ama gizli defteri olayların akışını değiştirir. Kaçakçılık ve ihanet dolu sırlar bir bir ortaya dökülürken, Ali'nin yürüttüğü operasyonlar dengeleri alt üst eder. Ancak Külhan'ın yeni hamlesi, Ali ve Seher'in ailesinin üzerine karanlık bir gölge gibi çöker. Tüm bunlar yaşanırken Çetin, avcı olarak mı kalacak, yoksa kendi tuzağında av mı olacak? Tuna Ailesi'nde Gökhan'ın yükselişi ve Çiğdem'in yaklaşımı, Fidan'ın şüphelerini derinleştirir. Ferhat'ın hikâyesi, Emin'in kalbinde yen biri kapı açarken, Özlem'in kendi duygularını sorgulamaya başlamasına neden olur. Dernekte ise dergi çalışmaları ummalı bir halde devam ederken Aygül ile Gökçe arasında çatışmalar kendini belli etmeye başlar ve Metin onların arasında kalır. Ali ve Seher'in ailelerinin buluşması, Elif'e büyük bir üzüntü yaşatır. Ailesi olarak gördüğü insanlardan uzaklaşmaya başlar. Fidan ve Jale de bu birlikteliği istemediklerini kendilerine has yöntemlerle gösterir. Ali ile Seher birlikte olabilmek için sadece dışarıdaki düşmanlarla değil aileleriyle de mücadele etmek zorunda kalırlar.

CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bir Zamanlar İstanbul dizisini TRT 1 platformlarından izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KARAKTERLERİ

Cihangir Ceyhan – Ali Tuna

Alina Boz – Seher Nazar

Hüseyin Avni Danyal – Çetin Nazar

Didem Balçın – Fidan Atik

Şebnem Dönmez – Nermin Sencer

Kaan Taşaner – Gökhan Atik

Deniz Celiloğlu – Emin Tuna

Özge Özder – Jale Nazar

Ümit Kantarcılar – Ogün

İpek Karapınar – Özlem Tuna

Murat Daltaban – Kenan Sencer

Nihal Koldaş – Serpil Tuna

Mirza Bahattin Doğan – Külhan

Serdar Özer – Celal