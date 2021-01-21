Bir Zamanlar Çukurova 'Züleyha Yaman' kimdir? Hilal Altınbilek kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha Yaman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Züleyha Yaman kimdir, gerçek adı nedir? Hilal Altınbilek kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Züleyha Yaman karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Züleyha Yaman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA YAMAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha Yaman karakterini "Hilal Altınbilek" canlandırmaktadır.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek (d. 21 Ocak 1991, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılında Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.