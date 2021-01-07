Bir Zamanlar Çukurova Ümit kimdir? Hande Soral kimdir? Hande Soral kaç yaşında ve nereli? Hande Soral eşi kimdir?

ATV'nin en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Yılmaz karakterinin veda etmesinden sonra Ümit karakteri dahil oldu. Bir Zamanlar Çukurova'ya Ümit olarak dahil olan Hande Soral "Dengeler değişiyor. İzleyiciyi sırların açığa çıkacağı, yeni sırların saklanacağı bir dönem bekliyor" dedi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Ümit Hande Soral kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen karakter Yılmaz'ın ölümünün ardından diziye Ümit karakteri dahil oldu. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova Ümit kimdir? merakla araştırmaya başladı. Peki Hande Soral kimdir? Hande Soral kaç yaşında ve nereli? Hande Soral eşi kimdir?

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral ve Bedirhan Soral adında kardeşileri vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı.

Hande Soral bu sezon Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evlat Kokusu isimli dizide Zeynep karakteriyle başrol oynayan Hande Soral, son olarak İsimsizler dizisinde Handan rolüyle izliyicilerin karşısına çıkmıştı. Hande Soral, TRT 1 ekranlarında oynayan Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge karakterine hayat verdi.

Hande Sorali 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştirdi.

Hande Soral 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.