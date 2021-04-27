Bir Zamanlar Çukurova setinde şok kavga!

Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde kavga çıktı. Dizinin başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Murat Ünalmış arasında gerilim yaşandı. İşte detaylar...

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Üç sezondur ekranda olan Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde iki haftadır gergin anlar yaşanıyor. Dizinin Fekeli'si Kerem Alışık geçen hafta Murat Ünalmış'la tartıştı. Yaşanan sorun büyüyünce yapımcı Timur Savcı Adana'ya gidip ortamı sakinleştirdi.

Ancak dün yine sette gerilim yaşandı. Yönetmen Murat Saraçoğlu'nun sette olduğu bir çekim sırasında Kerem Alışık sahneyi değiştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Murat Ünalmış senaryonun manipüle edildiğini belirterek duruma itiraz etti.

Alışık, Ünalmış'a hakaret edince ortam aniden gerildi. Yönetmen Saraçoğlu seti paydos etti. Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alındı ve görüntüler yapım şirketine iletildi. Krizin nasıl çözüleceği merak konusu oldu.

Öte yandan geçen aylarda Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncularından Uğur Güneş'in Kerem Alışık'ın yüzünden diziden ayrıldığı gündeme gelmişti.

Kaynak: Snob Magazin