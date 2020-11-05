Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayında!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 70. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dönem dizisi olarak ATV ekranlarında sevenleriyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin kadrodan ayrıldı. Kaldığı yerden devam eden dizinin 71. yeni bölümü ise 5 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir.

Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

Fekeli'yle düştükleri tuzaktan amcasının hayatını kurtararak çıkan Fikret, onu Adana'ya yollayıp adamların peşinden gider. Ancak bir türlü geri dönmeyince Fekeli, jandarmaya haber verir. Fekeli yeğeninin hayatından endişe ederken, Behice'nin ise komplo teorileri için eline fırsat geçmiş olacaktır.

Fekeli konağında gündem, Fikret'in kaybolması ve Fekeli ile düştükleri pusudur. Ancak Yılmaz da ortada yoktur. Behice, Fikret'in hikayesinin peşindedir ama Müjgan'ı asıl ilgilendiren başka bir şey vardır. Demir, Yılmaz'ın oğlunu kaçırdığı haberi ile Fekeli konağına elinde silah ile gelir! Fekeli de bu durumda, ne diyeceğini bilemez hale gelir.