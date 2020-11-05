Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayında!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayında!

05.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 05.11.2020 09:32

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 70. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dönem dizisi olarak ATV ekranlarında sevenleriyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin kadrodan ayrıldı. Kaldığı yerden devam eden dizinin 71. yeni bölümü ise 5 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. BÖLÜM İZLE...

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayında!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir.

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayında!

Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayında!

Fekeli'yle düştükleri tuzaktan amcasının hayatını kurtararak çıkan Fikret, onu Adana'ya yollayıp adamların peşinden gider. Ancak bir türlü geri dönmeyince Fekeli, jandarmaya haber verir. Fekeli yeğeninin hayatından endişe ederken, Behice'nin ise komplo teorileri için eline fırsat geçmiş olacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayında!

Fekeli konağında gündem, Fikret'in kaybolması ve Fekeli ile düştükleri pusudur. Ancak Yılmaz da ortada yoktur. Behice, Fikret'in hikayesinin peşindedir ama Müjgan'ı asıl ilgilendiren başka bir şey vardır. Demir, Yılmaz'ın oğlunu kaçırdığı haberi ile Fekeli konağına elinde silah ile gelir! Fekeli de bu durumda, ne diyeceğini bilemez hale gelir.

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayında!

İlgili Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!
Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!
Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Oyuncuları kim?
Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Oyuncuları kim?
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Erol Bulut Lionel Messi Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayında! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 09:52:42. #1.14#
title