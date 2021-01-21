Bir Zamanlar Çukurova 'Gaffur Taşkın' kimdir? Bülent Polat kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur Taşkın karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gaffur Taşkın kimdir, gerçek adı nedir? Bülent Polat kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Gaffur Taşkın karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Gaffur Taşkın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gaffur Taşkın (Bülent Polat) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Gaffur Taşkın (Bülent Polat) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GAFFUR TAŞKIN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur Taşkın karakterini "Bülent Polat" canlandırmaktadır.

BÜLENT POLAT KİMDİR?

Bülent Polat (8 Mart 1979, Tunceli), Zaza asıllı Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

1993 yılında "Yer Gösterme" ile başlayan profesyonel tiyatro yaşamı, 1994'te yine aynı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle devam etti. Daha sonra yine aynı tiyatro ile mukavele yenileyen Polat, "Ormanların Barış Ateşi", Rumuz Goncagül ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı. Orhan Oğuz 'un yönettiği "Herkesin Gözü Önünde" adlı oyunda olgunluk dönemindedir.

Polat daha sonra kariyerine yeni bir yön çizmeye karar verdi; "Yılan Hikayesi"nde, Orhan Oğuz'un yönettiği "Son Oyun" adlı TV filminde oynadı. Ardından "Gece Kahvesi" adlı programda sıra dışı karakterler çizdiği skeçlerde rol aldı. 2004'te Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga programında Engin Günaydın ile beraber her hafta yayınlanan bölümlerde damatlar adında kısa skeçlerle çıktı. Asıl ününü ise Avrupa Yakası dizisindeki 3,5 sene canlandırdığı Şehsuvar(Şesu) karakteriyle kazandı.

Bülent Polat Buzda Dans adlı yarışmaya katıldı. Ardından ABD'ye gidip önce dil sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı. Önce Los Angeles'ta Stella Adler'ın oyunculuk atölyesine katıldı. Sonra New York'a geçti. Orada bir yandan eğitim alırken bir yandan da geçimini sağlamak için bir arkadaşının girişimiyle bar işletmeciliğine başladı. ABD'de kaldığı süre boyunca Manhattan'da bar işleten Polat 2011'de Türkiye'ye döndü.

2013 yılında, Kanal D'de yayınlanan İnadına Yaşamak adlı dizide, "Sansar" rolünü canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Filmleri:

2003 Giz

2004 Balans ve Manevra (Zagor)

2005 Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Cankuşoğlan)

2008 Sıfır Noktası

2014 Tut Sözünü

Dizileri:

1985 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Asker Mehmet)

1986 Güvercinim

1987 Kavanozdaki Adam

1989 Atlı Karınca

1991 Aile Bağları

1995 Çiçek Taksi

1999 Yılan Hikayesi (Mahmut)

2000 Dadı (Hurşit)

2001 Yeditepe İstanbul

2002 Beşik Kertmesi

2002 Canım Kocacığım

2002 Ah Yaşamak Var Ya!

2002 Lahmacun ve Pizza (Takıyettin)

2003 Estağfurullah Yokuşu (Osman)

2003 Oğlum İçin (Bülent)

2004 Avrupa Yakası (Şehsuvar)

2004 Kadirşinas (Avukat Vahit)

2005 Köpek (Konuk oyuncu)

2006 Rüyalarda Buluşuruz (Halil)

2007 Düş Yakamdan (Ozi)

2010 Haneler (Yönetmen, bir bölüm)

2012 Behzat Ç. (Bülent Polat)

2012 Acayip Hikayeler (Hakkı)

2012 İşler Güçler (Kazan Ustası)

2013 Karagül (dizi) (Sabri)

2014 Gölgedekiler (Ali)

2016 Kertenkele: Yeniden Doğuş (Yılmaz)

2017 Çukur (Bar Sahibi)

2018- Bir Zamanlar Çukurova (Gaffur)