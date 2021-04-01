Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi, diziden mi çıkacak? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, yaralandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi, diziden mi çıkacak? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, yaralandı mı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi, diziden mi çıkacak? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, yaralandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ölecek mi merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova son fragmanında Fekeli'nin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Bu durum Fekeli (Kerem Alışık) diziden mi ayrılacak, diziden çıkıyor mu? sorusunu akıllara getirdi. Peki Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, yaralanıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Fekeli hastaneye kaldırılıyor. Bunun ardından Fekeli ölecek mi, diziden mi çıkacak merak edildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli 'Kerem Alışık' diziden mi ayrılacak? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, yaralandı mı? Detaylar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLÜYOR MU? DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Dizinin yayınlanan 90. bölüm fragmanında Fekeli hastaneye kaldırılıyor. Bunun ardından izleyiciler Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden mi ayrılacak merak etti.

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi, yaralandı mı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün yayınlanacak olan 90. bölümde Fekeli iyileşecek mi belli olacak.

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi, diziden mi çıkacak? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, yaralandı mı?

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık (d. 5 Haziran 1960; İstanbul), Türk oyuncu.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA: SAVAŞACAKLAR MI BARIŞACAKLAR MI?

Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR! HAYATA BİR KEZ DAHA KÜSÜYOR!

Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR

Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar. Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.

FADİK VE RAŞİT'E ŞERMİN'DEN NİŞAN HEDİYESİ

Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!

Mustafa Şirin
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Haydar Akar İhsan Yavuz Mustafa Şentop
Magazin Özge Özder Hande Erçel Acun Ilıcalı Bahar Candan
Spor Can Bartu Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi, diziden mi çıkacak? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, yaralandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 19:08:26. #1.16#
title