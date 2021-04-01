Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi, diziden mi çıkacak? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, yaralandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ölecek mi merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova son fragmanında Fekeli'nin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Bu durum Fekeli (Kerem Alışık) diziden mi ayrılacak, diziden çıkıyor mu? sorusunu akıllara getirdi. Peki Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, yaralanıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Fekeli hastaneye kaldırılıyor. Bunun ardından Fekeli ölecek mi, diziden mi çıkacak merak edildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli 'Kerem Alışık' diziden mi ayrılacak? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, yaralandı mı? Detaylar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLÜYOR MU? DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Dizinin yayınlanan 90. bölüm fragmanında Fekeli hastaneye kaldırılıyor. Bunun ardından izleyiciler Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden mi ayrılacak merak etti.

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi, yaralandı mı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün yayınlanacak olan 90. bölümde Fekeli iyileşecek mi belli olacak.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık (d. 5 Haziran 1960; İstanbul), Türk oyuncu.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA: SAVAŞACAKLAR MI BARIŞACAKLAR MI?

Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR! HAYATA BİR KEZ DAHA KÜSÜYOR!

Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR

Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar. Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.

FADİK VE RAŞİT'E ŞERMİN'DEN NİŞAN HEDİYESİ

Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!