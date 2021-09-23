Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 105. yeni bölüm canlı izle! BZÇ yeni bölümde neler olacak?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu bugün 16 Eylül Perşembe günü ATV'de başlayacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan, Züleyha'nın güvenini kazanıyor

Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır. Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar. Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

Şirkette Betül, konakta Şermin terör estiriyor

Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir. Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Fekeli'den Hakan'a 'hoşgeldin' yemeği

Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır. Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir. Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.

Demir'in yüzüğü, Züleyha'yı yeniden umutlandırıyor

Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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