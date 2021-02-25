Bir Zamanlar Çukurova Behice Hekimoğlu öldü mü, diziden mi ayrılıyor? Esra Dermancıoğlu diziden mi ayrılacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi fragmanını izleyenler Behice Hekimoğlu ölecek mi, diziden mi ayrılacak merak etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Behice Hekimoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Behice Hekimoğlu diziden mi çıkıyor? Esra Dermancıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden diziden ayrılıyor?

Bir Zamanlar Çukurova Behice Hekimoğlu öldü mü, diziden mi ayrılıyor? Esra Dermancıoğlu diziden mi ayrılacak? Bir Zamanlar Çukurova Esra Dermancıoğlu neden diziden çıkıyor? Esra Dermancıoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE HEKİMOĞLU KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Behice Hekimoğlu karakterini ' Esra Dermancıoğlu ' canlandırmaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE HEKİMOĞLU ÖLÜYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanında Behice'nin uçurumdan atladığı görülüyor. Henüz Behice ölecek mi, diziden mi ayrılıyor kesin belli değil. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümde gerçekleri öğreneceğiz.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu, (d. 7 Aralık 1968) Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.