Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm izle

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91. bölüm FULL İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92. BÖLÜM ÖZETİ

'Hiç mi vicdanın sızlamadı...''

ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI? TERKETTİĞİ KIZI MI?

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR!

Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!

DEMİR'DEN ZÜLEYHA'YA BİR JEST DAHA!

Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir. Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!

GAFFUR YANLIŞ ZAMANDA DOĞRU YERDE!

Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u Saniye de affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar. Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar! Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır!

DEMİR'İN ÖFKESİ YENİDEN FEKELİ'DE!

Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur!

Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anlar! Demir konuyu kapatmıştır, Fikret de gitmiştir ama Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verir. Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anlar.

Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler. Aslında bambaşka bir intikam için girdiği Fikret'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vaktidir! Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafta bulunur. Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım" der!

Saniye evden kovunca, huğlarda kalıyorum diyen ama küçük konağa yerleşen Gaffur'un oyunu ortaya çıkıyor! Çıkmakla kalmıyor, herkes durumdan haberdar olunca olaylar büyüyor. Gaffur'un huğlarda bile yeri kalmıyor. Üstelik bu kez Saniye de ondan temelli vazgeçiyor!