Bir zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Bir zamanlar Çukurova 82. son bölümde ne oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 82. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm izle

Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 83. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında bu akşam 82. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 82. bölümün ardından şimdi de Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm için araştırmalarına başladılar. Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 81. SON BÖLÜM ÖZETİ

Konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdıracaktır. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmez. Fekeli, bir kez daha evinde Behice'nin insanlara kötü davranmasına müsamaha göstermeyecek ve onu evden yine uzaklaştıracaktır. Konaktan çıkarılan Behice'nin kayıp 30 milyonun peşindedir hala. Müjgan ise yine Fekeli'yi üzecek ve kendisini kötü duruma düşürecek kararlar alarak, Yaman Çiftliği'ne gidecektir! Behice de Müjgan da, Yılmaz'ın paralarının Züleyha'da olduğuna emin olduklarından başka bir yere bakmak akıllarına gelmeyecektir.

SEVDA KONAKTAKİLERE KOL KANAT GERİYOR, SANİYE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR

Gülten, yeni gelin olsa da ev işlerine yardım etmek ister ama hem diğer çalışanlar hem de Sevda ona engel olacaktır. Çünkü henüz balayında sayılmalıdır. Onun mutluluğu ile düğünü yapılamamış olmasının hüznü daha da ortaya çıkan Fadik, Sevda'dan büyük destek görecektir. Hatta hala kayıp olan Raşit'i birlikte arayacaklardır. Sevda'nın sevgi dolu hallerine itiraz edemese de Hünkar'ın yerinde olmasından çok rahatsız olan Saniye ise ne yapacağını bilemeyecektir. Tüm yaşananlar içinde tüm kadınlar el ele, Hünkar Yaman için düzenlenen müzayede için çalışacaktır.

ŞERMİN, YAMAN SOYADININ HAKKINI VERİRKEN, FEKELİ HERKESİ AĞLATIR

Şehir kulübünde Şermin önderliğinde müzayede hazırlıkları tamamlanacak, hatta Şermin, gecenin sunuculuğunu ve müzayedenin yöneticiliğini de üstlenecektir.

40 Yıllık sevdasının tüm eşyalarını bir arada gören Fekeli, zor dakikalar yaşayacaktır. Ancak en çok Hünkar'ın bir eşarbına yüklü bir rakam ödeyip eline aldığında yürekleri yakacaktır.

Başarı ile biten gecenin sabahında başlayan çocuk kampı inşaatı, Çukurova'daki herkes için büyük bir sürpriz barındırmaktadır!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları kimdir?

Hünkar Yaman – Vahide Perçin

Demir Yaman – Murat Ünalmış

Yılmaz Akkaya – Uğur Güneş

Züleyha – Hilal Altınbilek

Ali Rahmet Fekeli – Kerem Alışık

Gaffur – Bülent Polat

Müjgan Hekimoğlu – Melike İpek Yalova

Haminne – Serpil Tamur

Saniye – Selin Yeninci

Çetin – Aras Şenol

Fikret Fekeli – Furkan Palalı

Sevda Çağlayan – Nazan Kesal