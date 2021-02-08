Bir zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Bir zamanlar Çukurova 82. son bölümde ne oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Bir zamanlar Çukurova 82. son bölümde ne oldu?

08.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:24
Bir zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Bir zamanlar Çukurova 82. son bölümde ne oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 82. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm izle

Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 83. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında bu akşam 82. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 82. bölümün ardından şimdi de Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm için araştırmalarına başladılar. Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 81. SON BÖLÜM ÖZETİ

Konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdıracaktır. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmez. Fekeli, bir kez daha evinde Behice'nin insanlara kötü davranmasına müsamaha göstermeyecek ve onu evden yine uzaklaştıracaktır. Konaktan çıkarılan Behice'nin kayıp 30 milyonun peşindedir hala. Müjgan ise yine Fekeli'yi üzecek ve kendisini kötü duruma düşürecek kararlar alarak, Yaman Çiftliği'ne gidecektir! Behice de Müjgan da, Yılmaz'ın paralarının Züleyha'da olduğuna emin olduklarından başka bir yere bakmak akıllarına gelmeyecektir.

SEVDA KONAKTAKİLERE KOL KANAT GERİYOR, SANİYE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR

Gülten, yeni gelin olsa da ev işlerine yardım etmek ister ama hem diğer çalışanlar hem de Sevda ona engel olacaktır. Çünkü henüz balayında sayılmalıdır. Onun mutluluğu ile düğünü yapılamamış olmasının hüznü daha da ortaya çıkan Fadik, Sevda'dan büyük destek görecektir. Hatta hala kayıp olan Raşit'i birlikte arayacaklardır. Sevda'nın sevgi dolu hallerine itiraz edemese de Hünkar'ın yerinde olmasından çok rahatsız olan Saniye ise ne yapacağını bilemeyecektir. Tüm yaşananlar içinde tüm kadınlar el ele, Hünkar Yaman için düzenlenen müzayede için çalışacaktır.

ŞERMİN, YAMAN SOYADININ HAKKINI VERİRKEN, FEKELİ HERKESİ AĞLATIR

Şehir kulübünde Şermin önderliğinde müzayede hazırlıkları tamamlanacak, hatta Şermin, gecenin sunuculuğunu ve müzayedenin yöneticiliğini de üstlenecektir.

40 Yıllık sevdasının tüm eşyalarını bir arada gören Fekeli, zor dakikalar yaşayacaktır. Ancak en çok Hünkar'ın bir eşarbına yüklü bir rakam ödeyip eline aldığında yürekleri yakacaktır.

Başarı ile biten gecenin sabahında başlayan çocuk kampı inşaatı, Çukurova'daki herkes için büyük bir sürpriz barındırmaktadır!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları kimdir?

Hünkar Yaman – Vahide Perçin

Demir Yaman – Murat Ünalmış

Yılmaz Akkaya – Uğur Güneş

Züleyha – Hilal Altınbilek

Ali Rahmet Fekeli – Kerem Alışık

Gaffur – Bülent Polat

Müjgan Hekimoğlu – Melike İpek Yalova

Haminne – Serpil Tamur

Saniye – Selin Yeninci

Çetin – Aras Şenol

Fikret Fekeli – Furkan Palalı

Sevda Çağlayan – Nazan Kesal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Leyla Şahin Usta Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Demet Akalın Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Aykut Kocaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma İzmir Twitter Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Bir zamanlar Çukurova 82. son bölümde ne oldu?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 14:24:35. #1.14#
title