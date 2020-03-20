Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm izle Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm ardından, 61. bölüm fragmanı yayımlandı mı araştırılıyor. Müjgan'ın sebep olduğu olaylar sonucu Züleyha kendini hapishanede bulur. Demir'in durumu ise ciddidir. Perşembe akşamı ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova izle...

Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Seyirci karşısına çıkan 60. bölümde, Züleyha'nın Demir'i vurmasına rağmen Hünkar, torunlarının annesini hapisten çıkarmak için çabalar. Yılmaz ile Fekeli'de Züleyha'nın yanındadır. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 60. son bölüm haberimizde.

Bir Zamanlar Çukurova 60. son bölüm izle...

61. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Demir'in, çocukları bir kez daha alıkoymasıyla Züleyha için aartık tek bşr yol vardır. Elinde silahla konağa giderek Demir'i vurur. Züleyha hapishane, Demir'de hastaneye gider. Bu sırada Yılmaz'ı Züleyha'dan ayıramayan Müjgan, kendine kıyar. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 61. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı, yayınlandığı an haberimizden takip edebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşadıklarına, kendisine yapılanlara ve en çok da çocuklarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli'nin silahını alır ve kendini konakta bulur. Demir, Züleyha'nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığılır.

Demir ameliyathaneye giderken, Züleyha da ellerinden kelepçeli, jandarmaların arasında cezaevine gönderilir. Yıllar önce çiftlikten jandarma eşliğinde Yılmaz götürülmüştü. Bu kez Yılmaz, Züleyha'nın içinde olduğu aracın arkasından koşar.

ZÜLEYHA'NIN SINAVI HENÜZ BİTMEDİ

Züleyha, evlatlarından ayrı kalmanın acısıyla haykırarak konağı terk ederken, Hünkar da evlat acısıyla gözyaşları içinde hastaneye koşacaktır. Hünkar'ı bu zor zamanlarında yalnız bırakmayan yine Fekeli olacaktır.

Demir'in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmedik şekilde Züleyha'yı ziyarete gider. Bir yandan Yılmaz, bir yandan Hünkar ve onlardan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha'yı kurtarmak için tüm gücüyle seferber olurlar. Züleyha, sessiz kalmak istese de içerdeki zorlu yaşamda yakasını bırakmayacaktır.

Bir yandan olan bitene üzülse de bir yandan hala kendini haklı bulan Müjgan, artık Behice cephesini de kaybetmiştir. Züleyha'nın dikkat çekmek için Demir'i vurduğunu söyleyen Müjgan'a kendi halası bile artık itibar etmeyecektir. Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için çabalarken, Müjgan da evliliğini kurtarmak için çalışır. Ancak yapacağı şey, kendisi dahil pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.