Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm fragmanı yayımlandı! Beni affet Züleyha!

23.09.2019 09:45

Züleyha'nın ortadan kaybolmasından şüphelenen Hünkar haklı çıkar. Şermin'in yardımıyla kürtaj Züleyha kürtaja gider. Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm fragmanı, oyuncular…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE…

37. BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Yılmaz, Züleyha'ya ''Ben her şeyi öğrendim Züleyha, benim için çektiklerini, seni nasıl evlenmeye mecbur ettiklerini…'' der. Kimsenin göremeyeceği bir yerde buluşan çift, onca zamanın affını dilerler. Yılmaz, Züleyha'ya Demir ile isteyerek evlendiğini düşündüğü için ve onca söyledikleri için özür diler. Züleyha ise öğrenmesi için çok çaba harcadığını ancak tehdit ettiklerini açıklar. O sırada yaklaşan bir araç sesiyle çift korku dolu gözlerle etrafa bakınırlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır.

Anne – oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha'yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin'in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha'yı kürtaja götürmüştür.

Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödeyecektir. Demir'in gözü dönmüştür, Şermin'in konağını ateşe verir!