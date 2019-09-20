Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm izle: Fekeli öldü mü? (Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

20.09.2019 09:14

Atv'nin izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi 2. sezonu ilk bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizide heyecan fırtınası kaldığı yerden devam ediyor. Yılmaz, Hünkar'dan Züleyha ile ilgili söylediği yalanların hesabını soruyor. Tam onu öldürmek için silahını çıkardığı zaman babası Fekeli araya giriyor. Fakat o hendamede ateşlenen silah ile Fekeli karnından vuruluyor. Acile kaldırılan Fekeli'nin durumu merak konusu. Fekeli öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 2. sezonu 1. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Heyecanı dorukta olduğu dizinin final sahnesinde Fekeli'nin vurulması ve ameliyatı alınması izleyenleri merak içinde bıraktı. Son sahnede Fekeli'nin kalp atışlarının durduğunu görülmesi ise Fekeli ölüyor mu dedirtti. Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşağıda bağlantıdan son bölüm tamamını izleyebilir ve fragmanı takip edebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE - YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'dan kaçıp Adana'da bir çiftliğe sığınan iki genç aşığın, Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulan hayat hikayesi, ikinci sezonunda da seyirciyi ekrana kilitlemeye kararlı!

Dizinin kadrosunda bulunan usta sanatçılar ve birbirinden yetenekli oyuncular, canlandırdıkları karakterlerle izleyicileri kendilerine hayran bırakmıştı.

İlk sezon pek çok soruyu ardında bırakarak final yapmıştı. Hapse düştüğü andan itibaren Züleyha'nın kendisini terk ettiğine ve Demir'le severek evlendiğine inanan Yılmaz, artık gerçekleri biliyor!

Ortaya çıkan en önemli gerçek ise şu: Hünkar'ın, Züleyha'yı Demir ile evlenmezse Yılmaz'ın idama mahkum olacağına inandırmış olması! Züleyha, Yılmaz'ın hayatı kurtulsun diye aşkından da kendi hayatından da vazgeçmişti!

Yılmaz ve Müjgan'ınmutluluklarının ilk sabahıZüleyha'nın uzun zaman önce yazdığı ve Hünkar tarafından yok edildi zannedilen mektubunu okudu! Artık, Züleyha'nın kendisi için hayatını feda ettiğini biliyor!

İzleyici, sezon finalinde, Demir'in annesinin kendine de oyun oynadığını en baştan bildiğini öğrendi. Demir, Züleyha'nın kendisiyle zorla evlendiğini de oğlum dediği Adnan'ın da Yılmaz'ın olduğunu bilerek, yine de Züleyha'ya aşkla bağlanmıştı! Üstelik şimdi, gerçekten baba olacağını da biliyor! Züleyha bu kez Demir'in çocuğuna hamile!

Hünkar, oğlunun tüm gerçekleri bildiğini öğrendi! Ama henüz Fekeli'nin kendisiyle ilgili gerçekleri bildiğini, bilmiyor!

Yaman Çiftliği'nin kara kutusu Gaffur ise, büyük aşkla bağlı olduğu Saniye'yi aldattı. Üstelik, aldattığı kadın Seher, hamile!

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

İkinci sezonda merak edilen sorularla başlayacak ve zamanla cevapları ortaya çıkacak. Yılmaz, Züleyha ile konuşabilecek mi? Müjgan'la yepyeni bir hayata adım atmışken, Züleyha'nın aşkından hiç vazgeçmediğini öğrendikten sonra kalbi kimin için atacak?

İntikamını bile "usuletle ve suhuletle" almanın peşindeki Fekeli, öğrendiklerinden sonra ne yapacak? Hünkar'ın bir yalanla gençlerin hayatını dağıttığı bilerek, hala sevmeye devam edebilecek mi?

Demir, gerçekten baba olabileceği fikri ile, aşk sarhoşuna dönmüşken, Züleyha'ya kendini sevdirebilecek mi?

Hünkar, ortaya dökülen gerçeklere yine kendi mazeretlerini uydurabilecek mi? Bir türlü vazgeçemediği Fekeli'ye bunları açıklayabilecek mi?

Hala, Yılmaz'ın mektubu okuduğunu bilmeyen Züleyha, Demir'in bebeğinden vazgeçecek mi? Yoksa kaderine razı mı olacak?

Gaffur, Saniye'ye kendini affettirecek mi? Yoksa çocuğuna babalık etmek için Seher ile mi evlenecek?