Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş'ten olay gönderme!
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Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş'ten olay gönderme!

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş'ten olay gönderme!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz aylarda kendi isteğiyle 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisine veda eden Uğur Güneş, eski dizisiyle ilgili flaş bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Yılmaz karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Güneş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz şubat ayında Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ettikten sonra, FOX TV'de yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi için hazırlıklarına devam eden oyuncu eski dizisine esprili bir göndermede bulundu.

Yakışıklı oyuncunun hayranları Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden 3 oyuncuyu, dünyaca ünlü ressamların dünyaca tanınan tablolarına montajladı.

Uğur Güneş,Melike İpek Yalova ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı bu caps sosyal medyayı kırdı geçirdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Norveçli ressam Edvard Munch'ın ünlü tablosu Çığlık'a Uğur Güneş monte edilirken, Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in başyapıtlarından biri olan İnci Küpeli Kız olarak Melike İpek Yalova ve Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu Mona Lisa'ya da Esra Dermancıoğlu'nun fotoğrafı montajlanmış.

Uğur Güneş'in Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılığının perde arkası...

Uğur Güneş'in kendi isteğiyle diziden ayrılmak istediği ortaya çıktı. Ayrılık nedeni ise oldukça dikkat çekici.

Uğur Güneş, kısa bir dönem partneri Hilal Altınbilek ile beraberlik yaşamıştı. Altınbilek, Uğur Güneş'ten ayrıldıktan sonra dizinin bir diğer oyunucu Kerem Alışık ile yakınlaşmıştı.

Basına yansıyan aşk haberleri sonrası Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık ile bağları kopan Uğur Güneş'in diziden bu yüzden ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin

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