Bir zamanlar Covid-19 test sırası olan pandemi hastanesinde normalleşme adımları başladı
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Bir zamanlar Covid-19 test sırası olan pandemi hastanesinde normalleşme adımları başladı

Bir zamanlar Covid-19 testi yaptırmak isteyenlerin metrelerce kuyruk oluşturduğu pandemi hastanesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normalleşme adımları başladı.

Bir zamanlar Covid-19 test sırası olan pandemi hastanesinde normalleşme adımları başladı
11.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:52

Bir zamanlar Covid-19 testi yaptırmak isteyenlerin metrelerce kuyruk oluşturduğu pandemi hastanesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normalleşme adımları başladı. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, normalleşme dönemine geçtiklerini belirterek, "Şu an klinik ve yoğun bakımları kullanmaya başladık. Önümüzdeki haftalarda ameliyathaneleri de kullanmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı hastalıkların tedavileri ve ameliyatları yeni tip korona virüs (Covid-19) riski nedeniyle ertelenmişti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 1 Haziran'dan itibaren hastanelerde normalleşme sürecine geçileceğini ve ertelenen operasyonlara yeniden başlanacağı bilgisini paylaşmıştı. Türkiye genelinde vak'a oranlarındaki düşüşün ardından hayata geçirilen normalleşme süreci hastanelerde de başladı. Sürecin başlamasıyla birlikte hastaneler 'yeni normalleşme' dönemine geçti. Bir zamanlar Covid-19 testi yaptırmak isteyenlerin akın ettiği ve pandemi hastanesi olarak ilan edilen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şimdilerde o sıradan eser kalmadı. Hastanenin son durumu havadan drone ile görüntülendi.

150 KİŞİNİN KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTI

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, 3 bin kişilik bir personel kadrosu ile çalışan hastanede yaklaşık 150 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Bazı kliniklerde hizmet vermeye başladıklarını da aktaran Adaş, kliniklerden gelen talep ile ameliyathanelerin de önümüzdeki günlerde kullanıma açacaklarını ifade etti. Adaş, salgının henüz bitmediğine dikkat çekerek vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

"YAKLAŞIK 150 PERSONELİMİZİN TEST SONUCU POZİTİF GÖZÜKTÜ"

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinin İstanbul'da virüsten en çok etkilenen hastanelerden birisi olduğuna dikkat çeken Adaş, "İstanbul'un en çok etkilenen hastanelerinden birisiyiz. İstatistiklere göre en çok hasta kabul eden hastaneyiz. Pandemi başında çok yoğun bir hasta girişi oldu. İlk başta test sırasında bir kuyruk yığılma oldu. Bu durum kontrol altına alındı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde de bu kontrollerin ne kadar amacına ulaştığını iyileşen vak'a sayısının artığını görüyoruz. 20'li rakamların altına düştüğünü görüyoruz. Yaklaşık 150 personelimizin test sonucu pozitif gözüktü" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA AMELİYATHANELERİ DE KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Normalleşme ile birlikte klinik hizmeti vermeye başladıklarını söyleyen Adaş, "Tüm şartların birimler için hizmet vermeye uygun olduğunu gördükçe her şeyini çalıştıracağız. Şu an klinik ve yoğun bakımları kullanmaya başladık. Önümüzdeki haftalarda ameliyathaneleri de kullanmayı düşünüyoruz. Zaten o konuda kliniklerimizden de talep var. İnşallah bir problem olacağını düşünmüyorum. Vatandaşlarımız her hafta sonu personellerimize yemek getirip veriyorlardı. Sakın tedbiri elden bırakmayın. Maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Basit tedbirlerle bu hastalığa yüzde 90'nın üzerinde yakalanmazsınız" dedi.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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