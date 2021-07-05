Bir zamanlar balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir zamanlar balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Bir zamanlar balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü Baraj sularının çekilmesi vatandaşa yaradı, kuruyan alanlar mısır, buğday, ayçiçeği tarlası oldu Gövde hacmi ile Türkiye'nin en büyük 3. barajı olma özelliğini taşıyan Altınkaya Barajı'nda kuraklığın etkisiyle zamanla sular çekildi.

Bir zamanlar balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü

Baraj sularının çekilmesi vatandaşa yaradı, kuruyan alanlar mısır, buğday, ayçiçeği tarlası oldu

SAMSUN - Gövde hacmi ile Türkiye'nin en büyük 3. barajı olma özelliğini taşıyan Altınkaya Barajı'nda kuraklığın etkisiyle zamanla sular çekildi. Suların çekildiği alanda ise şimdi tarım ve hayvancılık yapılıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı zamanla kuraklığın etkisiyle suyun aktığı yatak küçüldü. Bu durumu fırsat bilen çevredeki çiftçiler ise bir zamanlar balıkların yüzdüğü yerde tarım yapmaya başladı. Genellikle mısır, buğday, ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştiği barajın çevresinde hayvanlar bile otlamaya başladı. Havandan görüntülen baraj ve çevresi, halı desenlerini andıran görüntüleri ortaya çıkardı.

Vezirköprü Karanar Mahallesi sakinlerinden Recep Balcı, "Gördüğünüz gibi baraj çok alçaldı. Kuraklık çekmekteyiz. Alçalan yerlerde ise silajlık mısırlar, buğday gibi tarım ürünleri yetişiyor. Bu barajın yükselmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Mahalle sakini Süleyman Çelebi ise "Su yolun kenarına kadar geliyordu. Şimdi aşağıya kadar çekildi. Vatandaş baraj çekildi diye ekim yaptı. Zaman zaman su basıyor, ondan da zarar görüyor. Aşağı yerlerde hayvanlar var" diye konuştu.

Bu sene mevsimin yağışlı geçmesi dolayısıyla barajın normal seviyesinde olduğu öğrenildi.

Bir zamanlar balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü
Bir zamanlar balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü
Bir zamanlar balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü
Bir zamanlar balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu
EDİRNE'DE DOLU ÇİFTÇİYİ VURDU, YÜZLERCE DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ
EDİRNE'DE DOLU ÇİFTÇİYİ VURDU, YÜZLERCE DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kartal Tibet İbrahim Selim Selin Şekerci Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir zamanlar balık tutulan baraj şimdi tarım arazisine döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 09:19:01. #1.15#

title