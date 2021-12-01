Bir YouTuber'ın düzenlediği Squid Game videosu rekor kırdı

Mrbeast adlı YouTube kanalında Netflix'in en popüler dizisi olan Squid Game'deki yarışmaların yer aldığı bir video içeriği hazırladı. MrBeast'in 6 aşamadan oluşturduğu gerçek hayattaki Squid Game yarışmasının büyük ödülü ise 456 bin dolar değerindeydi.

MRBEAST YOUTUBE KANALI İLKLERE İMZA ATTI

Videonun paylaşılmasından geçen 6 günde MrBeast'in Squid Game'i yayınlaması 130 milyon izlenmeyi geçti. İzleme istatistikleri tek başına ayrı bir olayken video YouTube'da birçok rekor kırarak ilklere imza atmayı başardı.

SQUID GAME VİDEOSU İLE BİRÇOK REKOR KIRDI

MrBeast'in yöneticisi Reed Duchscher, Twitter hesabından paylaştığı bir tweet'te bir günde 42.6 milyon ile en çok görüntülenme alan video, 4 günden kısa bir sürede 100 milyon görüntülenmeye ulaşan en hızlı video ve 1,4 milyon ile bir günde kazanılan en çok abone rekorlarını kırdıklarını açıkladı.

YOUTUBE'DA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Ayrıca, MrBeast 9,3 milyonun üzerinde bir ayda kazanılan en fazla abone rekorunu da kırmış oldu. Bunun yanı sıra yaklaşık 130 saat içerisinde 10 milyonun üzerinde beğeni aldı. Bir diğer rekor ise MrBeast'in İspanyol kanalı, 144 gün içinde 10 milyon aboneye ulaşarak, 10 milyon aboneye ulaşan en hızlı kanal oldu.

MrBeast'in bu rekorları kırmasındaki sebeplerden biri de kanala 7 gün içerisinde abone olanlardan bir kişiye 10 bin dolar değerinde ödül vereceğini açıklaması sonucu MrBeast'in kanalı bir günde 1,4 milyon aboneye ulaşarak rekor kırdı.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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