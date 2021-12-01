Bir YouTuber'ın düzenlediği Squid Game videosu rekor kırdı
MrBeast adlı YouTuber Jimmy Donaldson, gerçek hayattaki Squid Game videosu kısa sürede 100 milyon izlenmeyi geçerek YouTube'da birçok rekora imza attı.
Mrbeast adlı YouTube kanalında Netflix'in en popüler dizisi olan Squid Game'deki yarışmaların yer aldığı bir video içeriği hazırladı. MrBeast'in 6 aşamadan oluşturduğu gerçek hayattaki Squid Game yarışmasının büyük ödülü ise 456 bin dolar değerindeydi.
Videonun paylaşılmasından geçen 6 günde MrBeast'in Squid Game'i yayınlaması 130 milyon izlenmeyi geçti. İzleme istatistikleri tek başına ayrı bir olayken video YouTube'da birçok rekor kırarak ilklere imza atmayı başardı.
MrBeast'in yöneticisi Reed Duchscher, Twitter hesabından paylaştığı bir tweet'te bir günde 42.6 milyon ile en çok görüntülenme alan video, 4 günden kısa bir sürede 100 milyon görüntülenmeye ulaşan en hızlı video ve 1,4 milyon ile bir günde kazanılan en çok abone rekorlarını kırdıklarını açıkladı.
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Ayrıca, MrBeast 9,3 milyonun üzerinde bir ayda kazanılan en fazla abone rekorunu da kırmış oldu. Bunun yanı sıra yaklaşık 130 saat içerisinde 10 milyonun üzerinde beğeni aldı. Bir diğer rekor ise MrBeast'in İspanyol kanalı, 144 gün içinde 10 milyon aboneye ulaşarak, 10 milyon aboneye ulaşan en hızlı kanal oldu.
MrBeast'in bu rekorları kırmasındaki sebeplerden biri de kanala 7 gün içerisinde abone olanlardan bir kişiye 10 bin dolar değerinde ödül vereceğini açıklaması sonucu MrBeast'in kanalı bir günde 1,4 milyon aboneye ulaşarak rekor kırdı.
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