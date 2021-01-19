Bir yıllık aşkı bitti: Karton maketi çöpe atıldı
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Bir yıllık aşkı bitti: Karton maketi çöpe atıldı

19.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:55
Bir yıllık aşkı bitti: Karton maketi çöpe atıldı

Bir telefon konuşması yaparak yollarını ayırdıkları iddia edilen çiftin arasındaki en önemli sorunun ise yaşayacakları yer olduğu belirtildi.

Bir telefon konuşması yaparak yollarını ayırdıkları iddia edilen çiftin arasındaki en önemli sorunun ise yaşayacakları yer olduğu belirtildi.Meslektaşı Jennifer Garner ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra adı çeşitli aşk söylentilerine karışan sonunda da Kübalı oyuncu Ana de Armas ile aşk yaşamaya başlayan Ben Affleck için bu aşk sayfası da kapandı.Geçtiğimiz mart ayından bu yana birlikte olan hatta Los Angeles sokaklarında el ele, kol kola görüntülenen Ben Affleck ile Ana de Armas'ın ayrıldığı ileri sürüldü. ABD magazin basınına yansıyan iddialara göre Affleck ile de Armas, bir telefon konuşmasıyla ilişkilerini bitirdiler.People dergisinin haberine göre çiftin aldığı bu ayrılık kararının en önemli sebeplerinden biri yaşayacakları yer konusunda düştükleri görüş ayrılığı. 48 yaşındaki Ben Affleck, eski eşi Jennifer Garner ve üç çocuğunun yaşadığı Los Angeles'ta kalmak istiyordu. Fakat Ana de Armas, Los Angeles'ta yaşamak istemedi.Çifte yakın bir kaynak, Ben Affleck ile Ana de Armas'ın dost kalarak ayrıldıklarını belirtti. Yine aynı kaynağa göre her ikisi de hayatlarının farklı bir döneminde ve bundan sonra birlikte gidecekleri ortak bir yol bulamadılar. İkisi de bu farklılıklar arasında bir ortak nokta bulamadıkları için ayrılık kararı aldı."Ben Affleck ile Ana de Armas, 2019 yılında Deep Water adlı filmin setinde tanıştı. Kısa bir süre sonra da romantik bir tatile çıktılar. Affleck ile de Armas, geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana da ilişkilerini açıkça yaşıyorlar. Geçtiğimiz yaz da Ana de Armas, Ben Affleck'in evine taşındı.Geçtğimiz yılın hziran ayında çift, çok ilginç bir olayla gündeme gelmişti. Affleck'in Pacific Pelisades'teki evinin bahçe kapısı önüne Ana de Armas'ın birebir ölçülerde bir maketi bırakılmıştı. Uzun süre bu maketin oraya kimin tarafından bırakıldığı da merak konusu olmuştu.Bu maketi Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından birinin koyduğu ileri sürüldü. Bir başka iddia da bu maketin buraya şaka yapmak isteyen biri tarafından konulduğu yolundaydı. Hatta Ana de Armas ile Affleck'in kızları Violet ile Seraphine bu maketle birlikte bahçede yürürken görüntülenmişlerdi. Ayrılık haberinin ardından ise bu maket evin yanındaki çöpe atılırken görüntülendi.

Kaynak: Hürriyet

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